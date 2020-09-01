Фіксуємо час? Бюджет? Внутрішню якість? Що обрати для свого проекту?

1 сентября 2020 г., 17:51

0

Tweet

У кожної софтверної компанії є ідеальна мрія: брати замовлення, управляти розробкою, вкладатися в дедлайни, випереджати конкурентів, видавати найкращий результат на ринку. Все це може відбуватися в ідеальному світі, але за реальних обставин навряд чи виходить.

Наша команда розробляє IT-рішення для агробізнесу. Бум на AgTech спостерігається останні 5 років, а за умови, що агро — це досить складний вид бізнесу, відповідно, розробка відбувається не так просто, як може здатися на перший погляд.

Наша команда обрала підхід FFF: Fix Time, Fix Budget, Flex Scope — фіксуємо час, бюджет, об’єм робіт та внутрішню якість.

Перший раз познайомився з даним підходом в книзі «Getting Real», доречі маєте можливість прочитати книгу безкоштовно онлайн.

Getting Real — це своєрідний підхід до розробки, запуску та підтримки. По своїй суті дуже близький до методології Agile. Основні елементи: мінімальні вкладення, мінімальний функціонал, максимальна якість, тест та відкрита взаємодії з клієнтом.

Загалом існує три найпоширеніші підходи:

Fixed price (FP)

Time and Materials (T&M)

Fix Time, Fixed Budget, Flex Scope (FFF)

Пару слів про кожний підхід.

Fixed price (FP) — це зафіксовані три точки проектного трикутника: термін, гроші та обсяг роботи. Ризики бере на себе виконавець і, як наслідок, ці ризики відбиваються на оцінці, крім цього створюються ризики і для замовника. Головним плюсом цього підходу є обговорені до початку робіт параметри проекту. Дуже часто бізнес-замовнику, потрібно прописати в договорі термін, гроші та обсяг роботи. Внутрішню якість продукту, в такому випадку, ніколи не фіксують, тому нею і жертвують.

Time and Materials (T&M) — фіксуються бюджети та внутрішня якість системи, хоча другим, також часто нехтують, через недосвідченість з обох сторін. В класичному вигляді, замовник бере в оренду ресурси виконавця за фіксованою ставкою та управляє ними на свій розсуд. Виконавець відповідає за те, щоб дати максимально якісний продукт за рахунок своєї компетенції. Основний ризик бере на себе замовник. Добре, якщо в нього є чітке розуміння майбутнього продукту, висококласні продакт овнери та чітке технічне завдання.

Fix Time, Fix Budget, Flex Scope (FFF) — це фіксація трьох точок проектного трикутника. Фіксується час на розробку, бюджет та внутрішня якість системи. Договори оформлюються з предоплатою, основний куш по фінальній здачі проекту, завдання описується поверхнево, тому обсяг робіт обговорюється та є змінною величиною. Головним завданням залишається чітке відслідковування розтрати бюджету та виконання завдань в чіткі дедлайни. Іноді глибина завдань змінюється та опрацьовується під час стендапів та мітингів, на яких присутні замовники.

ТОП-5 причин, чому AgriChain пішли в FFF

1. Складність розробки.

Деталізована фіксація завдань та вимог до розробки є нормою і у багатьох випадках ефективним інструментом. Наша команда розробляє рішення для агробізнесу, діяльність якого залежить від багатьох факторів: законодавство, новітні відкриття, зміна клімату тощо. Тому частою є практика зміна пріоритетів та попередньо погодженних завдань на розробку.

Три складові розробки складних IT-продуктів, в 99% випадків, змінюються:

список завдань, які треба зробити і це нормально;

глибина їх опрацювання і це робить продукт сильніше;

підхід до проектування системи і це збільшує шанси в конкурентній боротьбі.

Це відбувається під впливом зовнішнього середовища:

зміни на конкурентному ринку;

зміни в стратегії компанії;

зміна внутрішньої політики компанії;

зворотний зв’язок від юзерів продукту.

2. Важливість оцінки бюджету для власника грошей.

Якщо оцінити обсяг робіт не можна з достатньою точністю, то може взагалі цим не займатися? Є такий IT-шний рух #NoEstimates. Згідно з ним, ми повинні організувати процес розробки так, щоб максимально ефективно проводити завдання від етапу ідеї до видачі в продакшен, але при цьому зберігати високу внутрішню якість. Процес розробки будується по Kanban з відстеженням певних метрик. Прихильників течії багато, але життя так влаштоване, що власникам бюджету потрібна оцінка, якщо мова йде про серйозні розробки.

3. Внутрішня якість системи

Працювати з підходом FFF комфортно, за умови наявності компетентних розробників, тому що тільки вони можуть дати високу внутрішню якість продукту. Тут і чек-листи кращих практик, нонстоп рев`ю коду та архітектури, постійні тестування.

Закласти критерії якості в контракт та зафіксувати репутацію на ринку — це не тільки важливо для розробки сьогодні, це не матеріальні вкладення в майбутнє компанії розробника.

4. Гнучкість та передбачуваність

Бюрократичні оцінки- псують життя всім, і замовнику, тому що він хоче отримати круте рішення якнайшвидше, і розробникам, тому що люди хочу отримати фінансову винагороду, а не вчитуватись в кожну літеру додатків та договорів. Проте, як в іншому випадку почати роботу?

Найкращий варіант — це фіксація часу, бюджету та якості, а ось обсяг робіт залишати плаваючою величиною. Крім цього, замовник та розробник повинні домовитись, що виконуються спочатку важливі задачі, а змінювати колір кнопки можемо щодня, але чи воно потрібно? Коли більшість функціоналу навіть не почали кодити.

5. Мотивація

З нашою практики, ми зрозуміли, що FFF дає правильну мотивацію з боку замовника та виконавця. За підходом FFF всім доводиться вкладатися в комунікацію, працювати в рамках проекту, рухатись за чітким планом, щоб зробити найважливіше в повному обсязі і при цьому задовольнити всі умови контракту.

Висновок. Вибираємо FFF

Ми вибрали фіксування часу, бюджету та внутрішньої якості, тому що це найбільш збалансований підхід. Він знижує ризики замовника та виконавця, створює правильну мотиваційну складову, є гнучким та в результаті дає можливість створювати якісні та функціональні IT-продукти.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации