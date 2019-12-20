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F5 Networks покупает за 1 млрд долл. Shape Security

20 декабря 2019 г., 15:10
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F5 Networks покупает за 1 млрд долл. Shape Security

Компания, предлагающая средства управления сетевым трафиком, F5 Networks сообщила о намерении приобрести Shape Security за 1 млрд долл.

Shape Security, основанная в 2011 г. известна прежде всего, как разработчик платформы обнаружения мошенничества, которую она предлагает авиакомпаниям, банкам, правительственным структурам и ритейловым компаниям.

«Возможности машинного обучения и искусственного интеллекта, разработанные Shape, позволят укрепить широкий спектр услуг F5, а также расширят наши возможности по оптимизации и защите приложений в мультиоблачном мире», — заявил генеральный директор F5 Франсуа Локо-Дону (François Locoh-Donou).

В электронном письме, которое было разослано сотрудникам F5 Networks Локо-Дону отметил, что приобретение также поможет компании ускорить переход от производителя оборудования для локальных центров обработки данных к поставщику решений для клиентов, использующих инфраструктуру публичных облаков.

Восьмилетний стартап привлек в общей сложности 183 млн долл. и получает около 70 млн долл. в год от продажи своих услуг.

Соучредитель и генеральный директор Shape Дерек Смит (Derek Smith) и 375 сотрудников компании присоединятся к F5 после завершения сделки.

Кстати, на счету Дерека Смита уже есть две успешных продажи, основанных компаний. Так в январе 2002 г. Oracle приобрела его компанию Assentive Solutions, которая была основанв в 1997 г.. А в 1996 г. его стартап Cambric Corporation, стартовавший в 1989 г., был выкуплен Tata Technologies.


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