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Bakotech допоміг захистити від кібератак IT-інфраструктуру Сил оборони

17 октября 2024 г., 15:35

Компанія Bakotech реалізувала проєкт для неназваної організації у складі Сил оборони України. Перед релізом застосунку та вебсайту замовник мав потребу в захисті цих ресурсів та локальної інфраструктури від кіберзагроз. Раніше він вже зазнавав DDoS-атак типу HTTP-флуд і автоматизованих атак шляхом сканування на розповсюджені вразливості.

Замовник визначався з вибором серед низки рішень, але зупинився на Cloudflare та, F5 BIG-IP, через підтримку ними концепції IaC, Terraform-провайдер та гнучкість у налаштуванні під будь-який вебзастосунок та за рекомендацією звернувся до Bakotech щодо їх впровадження.

Після впровадження Cloudflare закриває більшу частину атак, а решту ліквідує F5 BIG-IP, який стоїть за ним. Також BIG-IP захищає внутрішній периметр системи від потенційних загроз на кшталт SQL-інʼєкцій чи DDoS, якщо кінцеві точки внутрішніх користувачів будуть скомпрометовані. Таким чином, ці рішення доповнюють одне одного.

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