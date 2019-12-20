Apple продолжает получать львиную долю прибыли на мировом рынке смартфонов

20 декабря 2019 г., 14:38

0

Tweet

Общая мировая прибыль от продаж мобильных телефонов в третьем квартале снизилась на 11% в годовом сопоставлении до 12 млрд долл. из-за расширения ассортимента продуктов среднего уровня и падения доходов у основных производителей смартфонов, сообщает Counterpoint. В десятке ведущих брендов только Samsung и Huawei смогли увеличить свои доходы в отчетном периоде. Кроме того, цикл замены смартфонов премиум-класса увеличился, поскольку новинки не смогли предложить достаточно причин для обновления.

Apple продолжает доминировать на мировом рынке смартфонов, захватив 66% всей прибыли и 32% от общего дохода. Постоянная база пользователей компании на основных рынках, таких как США, ЕС и Япония, является одной из причин того, что Apple по-прежнему может получать большую маржу от своей продукции. Теперь, когда у компании есть сильная сервисная стратегия, общая экосистема Apple достаточно хороша, чтобы гарантировать ей стабильные доходы в ближайшие годы. Аналитики полагают, что прибыль Apple в праздничный сезон увеличится, поскольку новая линейка iPhone показывает хорошие продажи.

Samsung занимает второе место на рынке, забрав 17% всей прибыли индустрии мобильных телефонов. Расширение ассортимента линейки Galaxy A наряду с хорошим стартом устройств Galaxy Note 10 стало основной причиной роста.

Китайские бренды смартфонов все еще работают с низкой прибылью, но ситуация для них стала лучше, чем в предыдущие годы, так как они расширяются за пределами Китая и проникают в высокоуровневые ценовые диапазоны. Некоторые из китайских брендов также пытаются монетизировать свою базу пользователей, запуская различные продукты, такие как финансовые услуги, устройства IoT и др. Однако для китайских брендов становится все большей проблемой увеличить маржу своих смартфонов из-за более продолжительного периода пользования устройствами и снижения цен на некоторую продукцию Apple.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие кварталы внедрение 5G приведет к некоторому улучшению ситуации и росту доходов OEM-производителей, которые уже готовятся к масштабной коммерциализации 5G. Например, в Китае Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi получат рост выручки от активного внедрения 5G. При этом они будут нести дополнительные затраты на реализацию нового стандарта, поэтому размер прибыли может не увеличиться в той же степени.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации