Уряд затвердив єдиний порядок взаємодії у сфері кіберзахисту

20 ноября 2025 г., 15:35
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1471, якою затвердив порядок, що регламентує механізм взаємодії суб’єктів національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози із суб’єктами забезпечення кібербезпеки, правоохоронними, контррозвідувальними, розвідувальними органами та суб’єктами оперативно-розшукової діяльності (силові структури).

Документ, ухвалений відповідно до закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», встановлює чіткі правила співпраці для ефективного реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози.

Зокрема, порядок визначає механізми взаємодії: національної команди реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози (CERT-UA) із силовими структурами; галузевих та регіональних команд реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози (CSIRT) із силовими структурами та іншими суб’єктами національної системи реагування; Національної поліції та СБУ з іншими суб’єктами національної системи реагування.

Затвердження цього порядку створює єдині «правила гри», що дозволить значно прискорити обмін інформацією, підвищити рівень скоординованості дій та ефективності реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози та підвищити стійкість інформаційно-комунікаційних систем держави.

Для громадян це означатиме посилений захист персональних даних та державних сервісів, зменшення ризиків від кібератак і загальне підвищення рівня кібербезпеки в Україні.

