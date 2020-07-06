Термофоны предлагают путь радикального упрощения конструкции динамиков

6 июля 2020 г., 13:45

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В Центре изучения и инноваций метаматериалов Ексетерского университета создан полностью контролируемый массив спикеров, состоящий всего лишь из металической плёнки, подсоединённой к нескольким проводам. Это устройство, представленное в журнале Science Advances, может стать прообразом нового поколения технологий высококачественного воспроизведения звука, в том числе для домашних кинотеатров.

Обычные громкоговорители генерируют звук механическим движением какого-либо объекта, например, мембраны или конуса динамика, однако исследователи из Эксетера взяли на вооружение принцип получения звука из тепла.

Так называемые термофоны известны уже больше столетия, но до сих пор не получили широкого применения, несмотря на ряд преимуществ перед механическими аналогами, в частности, отсутствие в конструкции движущихся частей и возможность массового производства из недорогих материалов.

В опубликованной ими статье, британские исследователи показали, что фазированный массив термофонов, управляемый электрическим током, может не просто заменить традиционные массивы динамиков, но способен создавать значительно более достоверное и богатое звучание, чем они.

Дэвид Татнелл (David Tatnell) ведущий автор этой статьи, сказал: «Использование тепла для создания звука меняет всё, так как позволяет нам делать массивы динамиков более миниатюрными, чем когда-либо прежде. Это, а также возможность делать их гибкими и прозрачными, открывает множество интересных приложений, таких как системы тактильной обратной связи в смартфонах и других носимых устройствах».

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