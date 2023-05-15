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ELKO розширює контракт з HPE та пропонує повний портфель продуктів та рішень вендора

15 мая 2023 г., 16:25

ELKO Ukraine повідомляє, що уклала з компанією Hewlett Packard Enterprise operated by Sophela додаткову дистриб’юторську угоду та пропонує своїм партнерам повний портфель продуктів та рішень НРЕ, а саме: сервери, системи збереження даних, мережеве обладнання, програмне забезпечення та системи для високошвидкісних обчислень (HPC).

Як офіційний дистриб'ютор комплексних рішень HPE в Україні ELKO забезпечує партнерам необхідні умови для успішного розвитку бізнесу: кейси та рекомендації для оптимального вирішення завдань; допомогу у проведенні пілотних проєктів; можливість надання демо обладнання; технічну підтримку та консультації у проєктах тощо.

Продукція Hewlett Packard Enterprise широко використовується системними інтеграторами для вирішення завдань великого та середнього бізнесу, у тому числі у напрямку застосування штучного інтелекту (ШІ) та високошвидкісних обчислень для наукових досліджень, медичної діагностики, фінансового аналізу й інших сферах та індустріях.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

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