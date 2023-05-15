Samsung розробила першу в індустрії CXL DRAM із підтримкою CXL 2.0

15 мая 2023 г., 15:35

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Компанія Samsung Electronics оголосила про створення першої в галузі пам'яті DRAM місткістю 128 гігабайтів з підтримкою специфікації Compute Express Link (CXL) 2.0.



На основі розробки першої в галузі CXL DRAM на базі CXL 1.1, анонсованої в травні 2022 року, Samsung представила 128 ГБ CXL DRAM на основі CXL 2.0, що має прискорити комерціалізацію рішень пам'яті наступного покоління. Нова пам'ять CXL DRAM підтримує інтерфейс PCIe 5.0 (x8 ліній) та забезпечує пропускну здатність до 35 ГБ/с.



«Як член ради директорів консорціуму CXL, Samsung Electronics залишається в авангарді технологій CXL, — сказав Чангсок Чой (Jangseok Choi), віцепрезидент групи нового бізнес-планування в Samsung Electronics. "Ця революційна розробка підкреслює наше прагнення подальшого розширення екосистеми CXL користуючись партнерськими відносинами з виробниками центрів обробки даних, серверів і чипсетів у всій галузі".



«Компанія Montage рада розпочати масове виробництво перших контролерів із підтримкою CXL 2.0, — сказав Стівен Тай, президент Montage Technology. «Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашого партнерства з Samsung для просування технології CXL та розширення її екосистеми».



Samsung планує розпочати масове виробництво CXL 2.0 DRAM наприкінці цього року.



CXL 2.0 вперше підтримує пул пам'яті — метод керування пам'яттю, який пов'язує кілька блоків пам'яті CXL на серверній платформі для формування пулу та дозволяє хостам динамічно виділяти пам'ять з пулу в міру потреби. Нова технологія дозволяє замовникам максимально підвищити ефективність при одночасному зниженні експлуатаційних витрат, що, своєю чергою, допоможе замовникам реінвестувати ресурси на зміцнення серверної пам'яті.



CXL - це інтерфейс наступного покоління, що підвищує ефективність прискорювачів, DRAM та пристроїв зберігання даних, що використовуються з ЦП у високопродуктивних серверних системах. Враховуючи, що його пропускна здатність та місткість можуть бути розширені при використанні з основною DRAM, очікується, що розвиток технології зробить фурор на ринку обчислень наступного покоління, де ключові технології, такі як штучний інтелект та машинне навчання сприяють швидкому зростанню попиту високошвидкісну обробку даних.

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