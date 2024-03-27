ELKO Ukraine запропонує рішення Q-nomy для управління бізнес-процесами

27 марта 2024 г., 16:35

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ELKO Ukraine уклала дистриб’юторську угоду з американською компанією Q-nomy, що розробляє програмні та апаратні рішення для управління бізнес-процесами, керування потоками та взаємодіями й оптимізації омніканальних цифрових та фізичних бізнес-процесів.

Спеціалізацією Q-nomy є розробка програмного забезпечення для запису на прийом і керування чергою. Рішення Q-nomy синхронізують заплановані та незаплановані зустрічі, забезпечуючи ефективну обробку різних типів зустрічей, включаючи особисті, відео або телефонні взаємодії. Рішення компанії надають можливість ретельного контролю над процесами до та після взаємодії.

Інноваційні розробки Q-nomy використовуються понад 3000 компаній у 50 країнах світу у галузях, включно з банківською сферою, державними установами, роздрібною торгівлею, охороною здоров'я та телекомунікаціями.

Флагманський продукт компанії – пакет програмного забезпечення Q-Flow, що об’єднує розширене планування зустрічей, керування потоком клієнтів і надійну системну інтеграцію. Це забезпечує безперебійну роботу та чудовий досвід клієнтів у складних умовах. Підходить для локального або спеціального хмарного розгортання.

Основні завдання, що вирішуються рішеннями Q-nomy: управління потоками; інформування щодо електронної черги; мобільне оповіщення, що дозволяє людям отримувати повідомлення на телефон про те, коли їхня черга підходить; збір даних про час очікування, довжину черги та інші показники, що допомагає покращити обслуговування клієнтів.

Сфери використання рішень Q-nomy: банки та фінансові установи (оптимізація черг у відділеннях банків та інших фінансових організацій); державні установи (організація потоків людей у центрах обслуговування громадян, паспортних столах, податкових органах тощо); роздрібна торгівля (покращення досвіду покупців у магазинах, аптеках, ресторанах та інших торгових точках); охорона здоров'я (управління чергами у поліклініках, лікарнях, стоматологічних кабінетах та інших медичних закладах); телекомунікації (оптимізація обслуговування клієнтів у салонах зв'язку та операторських центрах).

Крім надійності корпоративного рівня та широких можливостей інтеграції з CRM, EHR та іншими програмами сторонніх розробників, серед переваг Q-Flow варто відзначити модульну архітектуру, інструменти аналітики та оптимізації.

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