ELKO Ukraine починає дистрибуцію модульних рідинних систем охолодження Alphacool

15 декабря 2023 г., 10:35

ELKO Ukraine оголошує про ексклюзивну дистриб’юторську угоду на постачання професійних рішень для рідинного охолодження німецької компанії Alphacool, яка входить до числа світових лідерів серед виробників систем охолодження для навантажень екстремального рівня.

Alphacool зі штаб-квартирою у Брауншвейгу (Німеччина) вже двадцять років спеціалізується на розробці та виробництві професійних рішень для рідинного охолодження у B2B та B2C напрямках для DIY, моноблоків, серверів, робочих станцій і промислового використання.

Серед продукції, що стане доступною для партнерів ELKO Ukraine – єдині у світі системи рідинного охолодження Eisbaer з можливістю масштабування без використання спеціальних інструментів прямо «з коробки». У той час як традиційні процесорні охолоджувачі є одноразовими продуктами, що не пристосовані для оновлення або повторної заправки, Eisbaer з модульною структурою передбачають розширення, перебудову і перезаправлення у будь-який момент.

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