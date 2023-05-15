Uber та «Діти Героїв» збирають кошти для дітей, що втратили батьків під час війни

15 мая 2023 г., 17:35

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За заявою Uber, компанія та благодійний фонд «Діти Героїв» запустили кампанію зі збору коштів для дітей, що втратили одного чи обох батьків унаслідок війни. До 1 червня — Міжнародного дня захисту дітей — у застосунку Uber діятиме спеціальна опція “UberX для Дітей”, що переказуватиме 10 гривень від вартості кожної поїздки на підтримку підопічних БФ «Діти Героїв». Також Uber дозволив прямий переказ пожертв на рахунок фонду через застосунок.



Нова послуга буде доступною протягом травня в найбільших містах України, де працює сервіс. Щоб замовити благодійну поїздку, потрібно вибрати опцію “UberX для Дітей” у меню після встановлення кінцевого пункту призначення. Крім цього, долучитися до збору коштів можна, клацнувши на банер «Поїздки UberX для Дітей» на головній сторінці застосунку. Він переведе користувачів до форми переказу довільної суми на рахунок благодійного фонду «Діти Героїв».



«Кожна дитина заслуговує мати щасливе дитинство та обох батьків. Фонд «Діти Героїв» допомагає своїм підопічним знайти власний шлях у світі, де вони цього позбавлені. Завдяки опції “UberX для Дітей” у застосунку ми можемо підтримувати роботу фонду, займаючись буденними речами, такими як замовлення поїздки. Я пишаюся цим і щаслива, що ми можемо виконувати нашу місію змінювати світ через цю ініціативу», – прокоментувала Катерина Нетименко, country-менеджерка Uber в Україні та країнах Балтії.



«День захисту дітей — чудовий привід підтримати тих, хто зараз потребує максимальної допомоги — дітей, які втратили батьків внаслідок військової агресії. Вони є найбільш вразливими перед обличчям війни, тож ми вдячні компанії Uber за благодійну ініціативу, яка покликана зібрати кошти на потреби підопічних БФ "Діти Героїв", яких на сьогодні у фонді більше 4400», — поділилася Анна Хоменко, керівниця напряму по роботі із сім’ями, які постраждали внаслідок військової агресії БФ «Діти Героїв».



Зазначено, співпраця з благодійним фондом «Діти Героїв» є частиною зусиль Uber щодо підтримки України під час війни. Нещодавно компанія розпочала співпрацю з Міністерством освіти і науки України для того, щоб підтримати безоплатними поїздками вчителів спеціальних шкіл для дітей з особливими освітніми потребами. У грудні 2022 року Uber приєднався до платформи UNITED24 та запустив міжнародну фандрейзингову кампанію «Keep Ukraine Moving», щоб зібрати кошти на придбання необхідних автомобілів швидкої допомоги типу C. За чотири місяці ініціативі вдалося зібрати близько 3,5 млн дол. — суму, достатню для придбання більш як 50 реанімобілів для українських парамедиків. Крім цього, з серпня 2022 року компанія у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України забезпечує безоплатними поїздками працівників більш як 300 медичних закладів у 14 містах України. За час дії проєкту було здійснено вже понад 350 тисяч безоплатних поїздок. Загалом за час повномасштабного вторгнення Uber пожертвував близько 10 млн дол. на підтримку України через різні ініціативи.

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