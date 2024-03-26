ELKO Ukraine розширює асортимент материнськими платами ASRock для споживчого сегмента

26 марта 2024 г., 15:25

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Компанія ELKO Ukraine повідомляє про початок дистриб’юції материнських плат ASRock для споживчого сегмента у доповнення до продуктів із серверної лінійки тайванської компанії. ASRock – один із провідних світових брендів материнських плат, що вирізняється широким вибором чипсетів та пропозицій для різних категорій користувачів.

ASRock розробляє материнські плати на базі чипсетів AMD та Intel, що дає можливість вибору платформи під найрізноманітніші потреби користувачів. Серед переваг продукції компанії – конкурентні ціни для різних сегментів ринку.

Геймерам ASRock пропонує декілька серій ігрових материнських плат з агресивним дизайном та потужними функціями, серії, що вирізняються надійністю та доступністю, а також лінійки плат, що призначені для геймерів-початківців.

Для ентузіастів призначені флагманські лінійки материнських плат ASRock з передовими функціями, найвищою продуктивністю, водяним охолодженням для екстремального розгону та безшумної роботи, а також оптимізовані моделі для кіберспорту.

У категорії бюджетних системних плат в ASRock є вибір моделей з підтримкою процесорів AMD Ryzen серій 5000 та 3000, а також з Intel Core 11-го та 10-го поколінь.

Продукція ASRock вже доступна партнерам офіційного дистриб’ютора ELKO Ukraine для замовлення у системі eCom або через відповідального менеджера.

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