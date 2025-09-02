Квартальна виручка Marvell зросла на 58% до 2,01 млрд дол., але акції компанії впали на 18%

2 сентября 2025 г., 12:48

Акції Marvell Technology впали на 18% після того, як виручка розробника чипів для сегменту дата-центрів не виправдала оцінок, а прогноз на поточний квартал виявився невтішним. Попри це, результати компанії за другий квартал фінансового року загалом відповідали очікуванням.





За підсумками кварталу, що завершився 2 серпня, Marvell зафіксувала скоригований прибуток на акцію у розмірі 67 центів проти прогнозованих 66 центів. Виручка склала 2,01 млрд дол, що відповідає очікуванням аналітиків. Виручка зросла на 58% у річному обчисленні, що стало рекордом для компанії, частково завдяки високому попиту на її кастомні чипи та електрооптичні продукти для AI-проектів. Чистий прибуток компанії становив 194,8 млн дол, або 22 центи на акцію, порівняно з чистим збитком у розмірі 193,3 млн дол, або 22 центи на акцію, за аналогічний період минулого року.





Проте інвесторів найбільше розчарував прогноз на третій квартал. Компанія очікує виручку в розмірі 2,06 млрд дол з похибкою плюс-мінус 5%, що трохи нижче прогнозу аналітиків у 2,11 млрд дол. Виручка в сегменті дата-центрів досягла 1,49 млрд дол, не виправдавши прогнозу в 1,51 млрд дол. Генеральний директор Marvell Метт Мерфі (Matt Murphy) пояснив "нелінійне" зростання в бізнесі кастомних AI-чипів деякою "нерівномірністю" попиту з боку хмарних провайдерів. Очікується, що зростання в четвертому кварталі буде "значно сильнішим" за третій. Як зазначає CNBC, аналітики Bank of America знизили рейтинг акцій Marvell з "купувати" до "нейтральний" і зменшили цільову ціну з 90 до 78 дол. на акцію, посилаючись на занепокоєння щодо перспектив зростання AI-бізнесу компанії в найближчій та середньостроковій перспективі.





Капіталізація Marvell зараз складає 52,49 млрд дол., у січні цього року вона була вдвічі більше.

