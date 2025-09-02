Французький стартап UNIVITY залучив інвестування для прискорення розвитку космічного 5G

2 сентября 2025 г., 14:23

Паризький стартап UNIVITY, що займається космічними технологіями, отримав 31 млн євро стратегічного фінансування в рамках конкурсу проєктів France 2030, організованого CNES з метою розвитку 5G французького виробництва та підтримки супутникової групи UNIVITY.



Крім того, TDF відіграватиме центральну роль в оперативній реалізації проєкту, керуючи розміщенням, установкою, експлуатацією та технічним обслуговуванням трьох шлюзових станцій – двох на материковій частині Франції та однієї за кордоном. Ці шлюзи будуть необхідні для забезпечення безперебійної взаємодії між супутниковою системою та наземними мережами телекомунікаційних операторів.



«Ми пишаємося підтримкою France 2030 для цього проєкту, який є для нас справжньою стратегічною віхою. Це визнання підтверджує як наш досвід, так і наше бачення конвергенції наземних і космічних мереж. Вся наша команда повністю віддана цьому виклику і готова працювати з ентузіазмом, амбіціями та рішучістю», — сказала Веронік Бонне (Véronique Bonnet), програмний директор UNIVITY.



Заснована у 2022 році, компанія UNIVITY (раніше Constellation Technologies & Operations) розробляє супутникову групу, яка дозволяє операторам телекомунікаційних послуг надавати високошвидкісний доступ до Інтернету з низькою затримкою з космосу, доповнюючи наземні мережі. Завдяки супутникам на дуже низькій навколоземній орбіті (VLEO) та інноваційному використанню спектра 5G телекомунікаційних операторів, компанія стверджує, що пропонує високоефективне, доступне та стійке рішення для задоволення потреб глобального ринку зв'язку, що зростають.



Менш ніж через шість місяців після залучення 9,3 млн євро компанія успішно запустила в червні 2025 року свій перший регенеративний 5G mmWave-супутник для космічних телекомунікацій. Вона також підписала стратегічні угоди з TDF та ESA.



Наступні етапи включають запуск двох прототипів супутників у 2027 році, а потім поступове розгортання супутникової групи між 2028 і 2030 роками.



Вибрана в рамках космічної програми France 2030 після тендеру, UNIVITY разом з TDF проведе демонстрацію супутникового зв'язку 5G. За допомогою реальних прикладів використання цей експеримент має на меті підтвердити актуальність повністю інтегрованого рішення 5G NTN, розробленого та побудованого у Франції, що поєднує супутники VLEO з наземною інфраструктурою.



Завдяки фінансуванню в розмірі 31 млн євро від CNES та додатковому промисловому співфінансуванню від UNIVITY, загальна сума контракту становить 44 млн євро.



«Завдяки фінансуванню France 2030, CNES підтримує UNIVITY у підготовці, за допомогою демонстрації на орбіті «uniShape», супутникової послуги 5G-NTN, розробленої для задоволення потреб наземних операторів. Супутникова група «uniSky» від UNIVITY має на меті надати унікальне французьке рішення для високошвидкісного космічного зв'язку 5G-NTN, яке обслуговуватиме як споживачів, так і професійних користувачів, і буде базуватися на інноваційних концепціях та передових технологіях», — зазначила Каролін Лоран (Caroline Laurent), директорка з орбітальних систем та застосувань CNES.



Спільно профінансований проєкт France 2030, з 30% промисловим внеском, буде реалізовуватися до 2028 року у два етапи:



Етап 1 (липень 2025 – квітень 2026): технічні специфікації та дослідження випадків використання.



Етап 2 (квітень 2026 – лютий 2028): складання, інтеграція, тестування, запуск і експлуатація на орбіті двох супутників VLEO 5G, що спілкуються зі шлюзами та наземними терміналами, для демонстрації послуг з високою пропускною здатністю та низькою затримкою.



«Цей проєкт є ключовою віхою для TDF, що підкреслює нашу здатність інтегрувати космічний вимір у нашу пропозицію телекомунікаційної інфраструктури. Поєднуючи наш досвід у цій галузі, місцеву присутність та технологічні ноу-хау, ми активно сприяємо появі гібридної, стійкої та суверенної моделі зв'язку, що розвивається французькими гравцями», – підкреслив Жан-Луї Муньє (Jean-Louis Mounier), керівний директор підрозділу TowerCo компанії TDF.



Як нейтральний і відкритий оператор інфраструктури, TDF підтримує цифрових гравців у вирішенні їхніх стратегічних завдань у сфері зв'язку на території материкової Франції та заморських територій. TDF вже понад п'ятдесят років допомагає телекомунікаційним і медіакомпаніям з'єднувати території та людей за допомогою своїх 8600 комерційних об'єктів.



«Космос — це нова межа для телекомунікацій», — підсумував Шарль Дельфьє (Charles Delfieux), президент UNIVITY.

