Екскерівника Samsung звинувачують у крадіжці секретів на користь Китаю

12 июня 2023 г., 17:25

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Як пише Reuters, колишньому керівнику Samsung Electronics в понеділок було пред'явлено звинувачення за підозрою в крадіжці технологій компанії для заводу з виробництва мікросхем в Китаї, що поставило під загрозу національну економічну безпеку, заявили в прокуратурі.





Південна Корея є потужним виробником мікросхем, на який дедалі більше тисне геополітичне та економічне суперництво між Сполученими Штатами і Китаєм. Минулого тижня президент Юн Сок Йол (Yoon Suk Yeol) охарактеризував конкуренцію в галузі виробництва мікросхем як "тотальну війну".





Підсудний, який раніше також працював в SK Hynix віце-президентом, звинувачується в незаконному придбанні даних Samsung для будівництва заводу-конкурента всього за 1,5 км від заводу з виробництва чіпів Samsung в Сіані, Китай, йдеться в заяві районної прокуратури Сувона.





Прокурори заявили, що, за їхніми оцінками, крадіжка даних призвела до збитків Samsung Electronics на суму щонайменше 300 мільярдів вон (233 мільйони доларів).





Обвинувачений, заарештований минулого місяця, заперечує звинувачення, повідомив прокурор.





Підозрюваний, ім'я якого офіційні особи не називають, пропрацював загалом 28 років на південнокорейських підприємствах з виробництва мікросхем, повідомили в прокуратурі.





За словами прокурора, спроба побудувати новий завод з використанням технологій Samsung у 2018-2019 роках закінчилася невдачею через проблеми з фінансуванням.





Прокурори заявили, що висунули звинувачення ще шістьом особам за підозрою в причетності до цієї справи, в тому числі співробітнику інспекційної компанії, якого звинувачують у витоку архітектурного плану заводу з виробництва напівпровідників Samsung.





Звинувачення було висунуто в той час, коли Південна Корея пообіцяла посилити підтримку свого сектору виробництва мікросхем.





Samsung і SK Hynix, два найбільші світові виробники мікросхем пам'яті, інвестували мільярди доларів у заводи з виробництва мікросхем у Китаї.





Хоча Samsung і SK Hynix залежать від американських технологій та обладнання, близько 40% експорту мікросхем Південної Кореї припадає на Китай, свідчать дані міністерства торгівлі.





За оцінками сеульських аналітиків, технологічний розрив між мікросхемами NAND Flash, виробленими китайською компанією YMTC, і такими лідерами галузі, як Samsung чи SK Hynix, становить лише два роки.





За словами аналітиків, південнокорейські компанії практикують розробку передових мікросхем спочатку в Південній Кореї, а потім, приблизно через рік, виробляють їх на своїх заводах у Китаї, частково для того, щоб запобігти витоку новітніх технологій.





В останні місяці Південна Корея посилює боротьбу з корпоративним шпигунством.





У неділю поліція повідомила, що заарештувала 77 осіб, причетних до 35 випадків підозри у промисловому шпигунстві, в рамках загальнонаціонального розслідування за останні чотири місяці.

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