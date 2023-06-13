Теракт на Каховській ГЕС не зламав плани з розмінування: за тиждень обстежено понад 6 тисяч гектарів

13 июня 2023 г., 8:25

0

Tweet

За минулий тиждень підрозділи ДСНС, Міністерства оборони, Державної служби спеціального транспорту та неурядові оператори обстежили понад 6 тисяч гектарів земель сільгосппризначення. Переважна більшість з обстежених земель – на півдні країни. Про це повідомила з посиланням на дані ОВА перший віце-прем'єр-міністр України та міністр економіки Юлія Свириденко.

«Попри дуже складні виклики для наших рятівників та військових, пов’язані з терористичним актом на Каховській ГЕС, планова робота з розмінування триває. Минулого тижня обстежено 6383 гектари сільгоспземель. З них в Херсонській області обстежено 3724 гектари, розміновано – 3590. В Миколаївській області обстежено 2106 гектарів. При цьому фахівці з розмінування встигали оперативно знешкоджувати міни з розмитих мінних полів агресора, які течією прибило до берега», - зазначила Юлія Свириденко.

За словами Юлії Свириденко загалом з початку року обстежено понад 127 тисяч гектарів земель сільгосппризначення.

Протягом доби 11 червня піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 63 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 126 вибухонебезпечних предметів.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 399 тис. 205 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 891 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 999 од. авіаційних бомб.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 19 тис. 108 разів, Київщині – 7 тис. 937, Донеччині – 5 тис. 919, Миколаївщині – 5 тис. 129, Херсонщині – 5 тис. 492, Чернігівщині – 4 тис. 699, Сумщині – 2 тис. 179, Черкащині – 1 тис. 111.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень