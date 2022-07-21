Доходи ASML у минулому кварталі зросли на 35% до 5,43 мільярда євро

21 июля 2022 г., 11:45

0

Tweet

Як пише Reuters, компанія ASML Holding NV (ASML.AS) повідомила про фінансові результати у другому кварталі та підвищення чистого прибутку на тлі рекордних нових бронювань, оскільки продовжувала поставляти обладнання клієнтам якомога швидше, навіть незважаючи на певні ознаки уповільнення споживчіх ринків.



Голландська компанія, ключовий постачальник обладнання для виробників напівпровідників, повідомила про чистий прибуток у розмірі 1,41 мільярда євро за три місяці, що закінчилися 30 червня, у порівнянні з 1,04 мільярда євро роком раніше.



Доходи зафіксовано на рівні 5,43 мільярда євро проти 4,0 мільярдів євро в тому ж кварталі 2021 року. Тобто продемонстровано зріст на 35%.



Згідно з даними Refinitiv, доходи перевищили оцінки аналітиків у 5,28 мільярда євро, тоді як прибуток перевищив оцінки в 1,44 мільярда євро.



ASML повідомила, що на маржу вплинули вищі витрати на інфляцію, а на прибутки - затримку визнання доходу для деяких систем, які вони поспішали поставити клієнтам до того, як вони були повністю протестовані в Нідерландах.



Нагадаємо, що ASML домінує на ринку літографічних систем для майже всіх основних виробників мікросхем, серед яких TSMC, Samsung і Intel.



«Деякі клієнти вказують на ознаки уповільнення попиту в певних сегментах ринку, орієнтованих на споживачів, але ми все ще бачимо високий попит на наші системи», - наголосив головний виконавчий директор Пітер Веннінк (Peter Wennink). - «Хоча ми все ще плануємо постачати рекордну кількість систем цього року, посилення обмежень у ланцюзі поставок спричиняє затримки запуску».



Чисті бронювання за квартал склали 8,46 мільярда євро, що є рекордом.



До речі найсучасніші системи ASML коштують близько 160 мільйонів доларів кожна, а їх створення займає 18 місяців.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру