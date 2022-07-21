С 1 вересня у школах стартує новий навчальний курс «Інформатика NewG»

21 июля 2022 г., 10:25

С 1 вересня в 50 школах стартує пілотний проєкт нового навчального курсу «Інформатика NewG».



Курс допоможе зробити уроки інформатики цікавими та зрозумілими для школярів.



“Це частина нашої реформи IT-освіти на шкільному рівні. Інформатика навчить дітей використовувати інтернет для розвитку та досягнення цілей. Допоможе аналізувати, відрізняти правдиву інформацію від неправдивої, знаходити освітні курси та роботу. А не просто пояснить, що ноутбук - це ноутбук, а щоб увімкнути комп'ютер, кнопку потрібно натиснути тут”, наголосив міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров.



Повідомляється, що до пілотного проєкту захотіли приєднатися 405 закладів освіти. Координаційна рада відібрала 50, які найбільше відповідали вимогам.



“Після пілоту ми масштабуємо навчальний курс на всі школи України, і 4 млн школярів навчаться цифрової грамотності. Важливо, що кожен українець також отримає доступ до уроків інформатики та зможе прокачати свої знання”, резюмував Михайло Федоров.

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