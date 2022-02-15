Дохід MediaTek за січень склав 1,55 млрд дол.

15 февраля 2022 г., 9:25

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MediaTek оголосила, що її консолідований дохід у січні 2022 року становив 43,502 мільярда тайваньских доларів (близько 1,55 млрд дол.), що є зростанням на 23,1%.



Попри те, що в порівнянні з груднем 2021 року це трохи нерівний початок, MediaTek оптимістично оцінює квартал в цілому.



Тайванський виробник чіпів передбачає, що дохід за перший квартал 2022 року складе від 131,2 мільярда NT$ (4,7 млрд дол.) до 141,5 мільярда NT$ (5,1 млрд дол.), що буде демонструвати збільшення приблизно на 2% до 10%. у порівнянні з попереднім кварталом і ріст на 21% до 31% у річному обчисленні.



Генеральний директор MediaTek Цай Лісін відмітив, що дохід обумовлений збільшенням проникнення 5G і відвантаженням флагманського чіпа Dimensity 9000, що також може компенсувати вплив низького сезонного попиту на деякі продукти.



Фінансовий звіт за 2021 рік показує, що річний дохід MediaTek минулого року досяг 493,4 NT$ (близько 17,6 млрд дол.), що на 53,2% більше за рік, а також є новим рекордом. Аналогічне зростання було зафіксовано в четвертому кварталі 2021 року, при цьому виторг склав 128,6 мільярдів NT$ (4,7 млрд дол.), що на 33,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.



Загалом, MediaTek минулого року продала у Китай більше мікросхем для смартфонів, ніж Qualcomm. У 2021 р. тайваньска компанія поставила 110 мільйонів одиниць у порівнянні з 77,4 мільйонами у 2020 р.

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