Новые бюджетные смартфоны Nokia G11 и G21 работают на одном заряде до трех дней

15 февраля 2022 г., 10:25

+11

голос Tweet

Компания HMD Global анонсировала два новых смартфона Nokia G-серии — Nokia G11 и Nokia G21. Для этих доступных моделей заявлена автономность до трех дней, благодаря встроенной батарее ёмкостью 5050 мАч.



Специальный энергосберегающий режим Super Battery Saver продлевает время работы на одном заряде батареи за счет ограничения невостребованных приложений. Предусмотрена также поддержка зарядки 18 Вт.



Отмечается, что Nokia G11 и Nokia G21 — это первые смартфоны Nokia с режимом «Маска», так как их можно безопасно разблокировать, не снимая маску. Оба смартфона получат обновление до Android 12 и ежемесячные обновления для системы безопасности в течение трех лет.



Nokia G11 и Nokia G21 оснащены экранами с диагональю 6,5” и разрешением 720x1600. Это первые смартфоны G серии, экраны которых имеют частоту обновления 90 Гц.



Тройная камера Nokia G21 объединяет основной сенсор 50 Мп с автофокусом, сенсор глубины 2 Мп и сенсор для макросъемки 2 Мп. Основная камера Nokia G11 сочетает главный сенсор 13 Мп с автофокусом, макросенсор 2 Мп и сенсор глубины 2 Мп.



При съемке фотографий с высоким приближением помогает интеллектуальный зум. Технологии искусственного интеллекта доводят до совершенства снимки, сделанные в условиях недостаточной освещенности. Обе модели также оснащены селфи-камерами 8 Мп.



Nokia G11 и Nokia G21 выделяются обновленным дизайном 2022 г. в Тонкий корпусе этих устройств выполнен из долговечного поликарбоната, рассчитанного на активное использование. Для дополнительной защиты на экраны смартфонов нанесена пленка.



Выход моделей Nokia G11 и Nokia G21 на глобальный рынок намечен на середину марта.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT