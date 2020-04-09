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Diweave представила в Украине ИБП online-типа PowerWalker VFI AT

9 апреля 2020 г., 15:25
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По сообщению компании Diweave, в нашей стране стали доступны новые источники бесперебойного питания серии PowerWalker VFI AT. Они относятся к категории online и работают по технологии с двойным преобразованием. Новинки выполнены в форм-факторах напольного и башенного типа.

Производитель нацеливает эти решения для защиты критически важного оборудования. Несмотря на профессиональное применение, серия VFI AT проста в эксплуатации и поставляется в компактном и экономичном корпусе. В ней доступны три модели с мощностью 1000, 2000 и 3000 ВА. Их коэффициент выходной мощности – 0,9.

Особенность новинок, что достаточно редко встречается среди ИБП on-line,  - это тип  выходных соединений с батарейной поддержкой CEE 7/3 (Type F,  или Schuko).
Модель с мощностью 1000ВА оснащена тремя выходами питания,  тогда как модели на  2000ВА  и 3000ВА  имеют 4 выхода питания. При этом модель 3000ВА  имеет дополнительно выход на жесткое терминальное соединение.
Для новых ИБП предлагаются дополнительные аксессуары, такие как внешние аккумуляторные батареи и коммуникационные карты, которые расширяют функциональные возможности ИБП и позволяют увеличить их время автономной работы.

Отмечается, что ИБП PowerWalker VFI AT уже доступны со склада Diweave по следующим рекомендованным розничным ценам: VFI AT 1000ВА/900Вт – 6490 грн, VFI AT 2000ВА/1800Вт – 12390 грн, VFI AT 3000ВА/2700Вт – 14160 грн.


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