Diweave представила в Украине ИБП online-типа PowerWalker VFI AT

По сообщению компании Diweave, в нашей стране стали доступны новые источники бесперебойного питания серии PowerWalker VFI AT. Они относятся к категории online и работают по технологии с двойным преобразованием. Новинки выполнены в форм-факторах напольного и башенного типа.



Производитель нацеливает эти решения для защиты критически важного оборудования. Несмотря на профессиональное применение, серия VFI AT проста в эксплуатации и поставляется в компактном и экономичном корпусе. В ней доступны три модели с мощностью 1000, 2000 и 3000 ВА. Их коэффициент выходной мощности – 0,9.



Особенность новинок, что достаточно редко встречается среди ИБП on-line, - это тип выходных соединений с батарейной поддержкой CEE 7/3 (Type F, или Schuko).

Модель с мощностью 1000ВА оснащена тремя выходами питания, тогда как модели на 2000ВА и 3000ВА имеют 4 выхода питания. При этом модель 3000ВА имеет дополнительно выход на жесткое терминальное соединение.

Для новых ИБП предлагаются дополнительные аксессуары, такие как внешние аккумуляторные батареи и коммуникационные карты, которые расширяют функциональные возможности ИБП и позволяют увеличить их время автономной работы.



Отмечается, что ИБП PowerWalker VFI AT уже доступны со склада Diweave по следующим рекомендованным розничным ценам: VFI AT 1000ВА/900Вт – 6490 грн, VFI AT 2000ВА/1800Вт – 12390 грн, VFI AT 3000ВА/2700Вт – 14160 грн.

