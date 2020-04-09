Ноутбуки Lenovo ThinkBook 14 и ThinkBook 15 представлены в Украине

9 апреля 2020 г., 14:52

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Компания Lenovo представила в Украине новые ноутбуки ThinkBook 14 и ThinkBook 15, которые ориентированы на представителей малого и среднего бизнеса.

Модель ThinkBook 14 базируется на процессорах Intel Core i7 десятого поколения и работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации). Новинка получила 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель до 512 ГБ (в максимальной конфигурации).

Соотношение 14-дюймового дисплея к корпусу ноутбука составляет 80%. IPS-экран с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) получил антибликовое покрытие, позволяющее удобно работать даже в солнечном помещении. Пользователи в соответствии с рабочими задачами могут выбрать устройство с интегрированной видеокартой Intel Iris Plus Graphics или Intel UHD Graphics, либо с дискретным графическим процессором AMD Radeon 630. Аудиосистема включает два динамика Dolby Audio.

Вес устройства — от 1,5 кг благодаря алюминиевому корпусу. Для ноутбука заявлено время автономной работы до 9 часов, он поддерживает технологию Rapid Charge, которая позволит за 60 минут восстановить заряд до 80%.

Модель ThinkBook 15 с диагональю 15,6 дюймов работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro, оснащена процессором Intel Core i7 десятого поколения (в максимальной конфигурации) с интегрированной графикой Intel Iris Plus Graphics. Доступна также конфигурация с дискретным графическим процессором AMD Radeon 630. Для новинки заявлено время автономной работы до 9 часов, она также поддерживает технологию быстрой зарядки Rapid Charge.

Дисплей на базе IPS-матрицы с разрешением Full HD (1920×1080) оснащен антибликовым покрытием. Его угол раскрытия на 180 градусов позволит удобно обсуждать новый проект или просматривать презентацию. Аудиосистема включает два динамика Dolby Audio. У ноутбука компактные размеры: толщина — менее 19 мм, а вес — от 1,8 кг. Для более удобной работы клавиатура Lenovo ThinkBook 15 оборудована цифровым блоком и подсветкой.

Благодаря программному обеспечению Lenovo Vantage можно персонализировать настройки ПК, автоматически обновлять драйвера, проводить самодиагностику устройства и пользоваться удаленной технической поддержкой.

Обе модели оборудованы выделенными горячими клавишами для ответа и окончания вызова в Skype, а микрофон и динамики сертифицированы Skype for Business. Имеется порт USB 3.1 Type-C второго поколения, с помощью которого можно заряжать мобильные устройства и подключать периферию. В набор портов входит RJ45. Обе модели располагают модулем TPM 2.0, который обеспечивает аппаратную аутентификацию. Встроенный в кнопку питания модуль распознавания отпечатков пальцев обеспечит быстрый доступ к системе. Петли ноутбука выполнены из цинкового сплава и рассчитаны на 25 000 циклов открывания/закрывания. Кроме того, они покрыты индием и оловом, что повышает коррозионную стойкость. Сообщается, что при тестировании новинок они выдерживали проливание 60 см3 воды, а оказались устойчивы к экстремальным температурам и вибрации.

На модели предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkBook сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.

В Украине ноутбуки Lenovo ThinkBook 14 и ThinkBook 15 доступны в сером (Mineral Grey) цвете по цене от 16697 грн и 17433 грн соответственно.

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