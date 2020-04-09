OPPO, Ericsson и MediaTek представили VoNR для голосовых и видеозвонков в сетях 5G

9 апреля 2020 г., 16:05

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По сообщению OPPO, с помощью модифицированного коммерческого смартфона производителя на базе процессора MediaTek Dimensity 1000 были успешно проведены испытания технологии VoNR для сетей 5G, обеспечивающей высокое качество голосовых и видеозвонков. Технология VoNR (Voice/Video on New Radio) была реализована в партнерстве с Ericsson в независимой (SA) сети 5G, построенной на решениях и оборудовании Ericsson Radio System. Тестирование проводилось в штаб-квартире Ericsson в Стокгольме. Качественное соединение двух смартфонов сопровождалось видеозвонком высокого разрешения.

VoNR — базовый сервис звонков, полностью обеспечиваемый автономной сетью 5G. Заявлено, что по сравнению с представленными ранее сервисами VoNR обеспечивает значительно меньшую задержку сигнала, а также существенно повышает качество звука и изображения.

«Как лидирующая технологическая компания, OPPO активно работает над широкомасштабным коммерческим внедрением 5G-связи, — сказал президент подразделения разработки ПО и вице-президент компании OPPO Энди Ву (Andy Wu). — Совместная работа с Ericsson и MediaTek над созданием технологии VoNR стала важным шагом на пути развития сети пятого поколения. Мы стремимся стать идеальным партнёром для компаний, инвестирующих в 5G-технологии, и при этом хотим сделать устройства комфортнее и доступнее для пользователей».

«Ввиду масштабного внедрения технологий пятого поколения по всему миру мы перешли к следующему этапу — созданию сервисов, работающих в автономных 5G-сетях, — сказал глава продуктовой линейки 5G RAN компании Ericsson Ханнес Экстрем (Hannes Ekström). — Используя комплексный подход, построенный на базе нашего оборудования и ПО, и продукты наших партнёров OPPO и MediaTek, мы показали, что помимо высоких скоростей передачи данных, сети нового поколения предлагают голосовые и видеозвонки с недоступным ранее качеством звука и изображения. Мы стремимся открывать новые возможности, как для пользователей, так и для поставщиков сети».

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