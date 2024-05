Держспецзв'язку проведе тренінгові програми з кібербезпеки для фахівців держустанов

30 мая 2024 г., 12:35

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України в рамках співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) оголошує відбір учасників тренінгових програм з кібербезпеки серед фахівців державних установ. Метою є розвиток фахівців відповідно до європейських стандартів і вимог кібербезпеки.

Тренінгові програми проходитимуть в онлайн-форматі протягом червня-липня. Кожна з установ-адресатів може надати: одного кандидата для програми Program on Cybersecurity Studies (PCSS); до трьох кандидатів на Program on Cybersecurity Governance and Management; до шести кандидатів на Cybersecurity Professional Training (половина з яких продовжить навчання на програмі Cybersecurity Expert. Operational Track, а друга – на програмі Cybersecurity Expert. Implementation and Audit Track).

При відборі учасників програм враховуватимуть такі критерії: офіційне працевлаштування у відповідному органі (установі); залученість до процесів кіберзахисту; рівень володіння англійською не нижче середнього (B1 відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

