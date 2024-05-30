 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Держспецзв'язку проведе тренінгові програми з кібербезпеки для фахівців держустанов

30 мая 2024 г., 12:35

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України в рамках співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) оголошує відбір учасників тренінгових програм з кібербезпеки серед фахівців державних установ. Метою є розвиток фахівців відповідно до європейських стандартів і вимог кібербезпеки.

Тренінгові програми проходитимуть в онлайн-форматі протягом червня-липня. Кожна з установ-адресатів може надати: одного кандидата для програми Program on Cybersecurity Studies (PCSS); до трьох кандидатів на Program on Cybersecurity Governance and Management; до шести кандидатів на Cybersecurity Professional Training (половина з яких продовжить навчання на програмі Cybersecurity Expert. Operational Track, а друга – на програмі Cybersecurity Expert. Implementation and Audit Track).

При відборі учасників програм враховуватимуть такі критерії: офіційне працевлаштування у відповідному органі (установі); залученість до процесів кіберзахисту; рівень володіння англійською не нижче середнього (B1 відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  