Держспецзв’язку працює над мережею центрів підготовки фахівців з кібербезпеки

Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку та Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна підписали Меморандум про співпрацю та взаємодію у сфері кібербезпеки та захисту інформації.

Документом, зокрема, передбачається впровадження системи професійної стандартизації та атестації кадрів відповідно до професійних кваліфікацій та відповідних їм посад. Ідеться про створення та подальшу діяльність на базі ХНУ тренінгового центру для фахівців із питань кібербезпеки, де вони зможуть проходити підготовку, тренінги, здобувати знання та набувати вміння і навички для подальшого складання інтегрованого кваліфікаційного іспиту у Кваліфікаційному центрі інформаційних технологій та кібербезпеки, який діє у складі ДержНДІ технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв'язку.

Окрім співпраці з ХНУ, Кваліфікаційний центр Держспецзв’язку також проводить роботу щодо створення системи регіональних тренінгових центрів за профілем їх акредитації та базових освітніх програм з метою організації, якісних освітніх курсів (тренінгів) відповідно до професійних стандартів та їх кваліфікацій. Загалом уже підписано 14 подібних меморандумів про співпрацю та взаємодію.

У найближчій перспективі планується розвивати регіональні тренінгові центри у взаємодії з Кваліфікаційним центром Держспецзв’язку з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти та газу та Карпатським національним університетом ім.Василя Стефаника.

Наразі єдиний в Україні Кваліфікаційний центр інформаційних технологій та кібербезпеки відкрито у червні 2023 року на базі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

