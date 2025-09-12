 
Українська Jetbeep допомагатиме розвивати мережу поштоматів для пошти Естонії

12 сентября 2025 г., 15:35

Українська компанія Jetbeep допомагатиме розвивати мережу поштоматів для пошти Естонії

Jetbeep повідомляє про укладення п’ятирічного стратегічного партнерства з національною поштою Естонії Omniva на розбудову мережі поштоматів Picapac. У рамках цієї угоди українська компанія стає основним технологічним партнером Picapac у країнах Балтії.

Після успішного пілотного проєкту Picapac переходить до серійного виробництва поштоматів Jetbeep в Естонії та запускає пілотні проєкти в Латвії та Литві.

«Протягом п’яти років ми плануємо встановити близько двох тисяч поштоматів по всій Естонії, а за десять років – забезпечити їхню наявність у межах 300 метрів від практично кожного будинку в країні», – зазначив Мартті Кулдма, CEO Omniva.

