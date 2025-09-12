IDC: у другому кварталі обсяг ринку Enterprise WLAN зріс на 13,2% до 2,6 млрд дол.

12 сентября 2025 г., 13:35

Глобальний ринок бездротових локальних мереж для підприємств (Enterprise WLAN) продовжує стрімко набирати оберти. Згідно з останніми даними Worldwide Quarterly WLAN Tracker від IDC, у другому кварталі 2025 року обсяг ринку сягнув 2,6 млрд дол., продемонструвавши зростання на 13,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це підтверджує стійку динаміку розвитку, що почалася ще в попередньому кварталі.

Головним каталізатором зростання ринку Enterprise WLAN є активне впровадження нових стандартів Wi-Fi. Зокрема, Wi-Fi 6E та Wi-Fi 7 відкривають шлях до триразового збільшення доступної пропускної здатності в діапазоні 6 ГГц у певних регіонах.

Wi-Fi 7 вже впевнено займає свою нішу: у 2Q25 його частка в сегменті залежних точок доступу становила 21,2% від загального доходу, що є значним стрибком порівняно з 11,8% кварталом раніше. Водночас Wi-Fi 6E сформував 26,8% доходу цього ж сегмента, а решту припадає на Wi-Fi 6.

«Динаміка зростання на ринку Enterprise WLAN набирає обертів: з першого по другий квартал 2025 року ринок збільшився на 15,1%, а річне зростання у 2Q25 на 13,2% є продовженням зростання на 10,6% у попередньому кварталі (1Q25), - зазначає Брендон Батлер (Brandon Butler), старший менеджер з досліджень відділу Enterprise Networks в IDC. - Інвестиції підприємств у WLAN зумовлені новими стандартами, такими як Wi-Fi 7 та Wi-Fi 6E, що розширюють можливості використання Wi-Fi, а також мережевими рішеннями на базі AI, що забезпечують інноваційні можливості управління».

З географічної точки зору, ринок Enterprise WLAN в Північній та Південній Америці зріс на 17,0% у річному вимірі у 2Q25, причому США показали зростання на 18,4%. У регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка) ринок збільшився на 14,7%. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні доходи зросли на 4,6%, хоча варто зазначити, що в Китайській Народній Республіці ринкові доходи знизилися на 6,6% у річному вимірі.

Cisco зберегла лідерство з доходом 996,1 млн дол. (зростання на 8,0%), що забезпечило її частку ринку у 37,8%.

HPE Aruba Networking продемонструвала дохід 376,3 млн дол. (зростання на 9,3%), отримавшиг частку ринку у 14,3%.

Ubiquiti здійснила вражаючий стрибок, збільшивши дохід на 66,8% до 312,4 млн дол., отримавши тим самим 11,9% ринку.

Huawei зафіксувала дохід 235,9 млн дол. (зростання на 5,4%), з часткою ринку 9%.

Juniper Networks зросла на 20,4%, досягнувши 141,9 млн дол. доходу та частки ринку у 5,4%. Варто зазначити, що у липні 2025 року HPE завершила придбання Juniper Networks.

Зростання ринку Enterprise WLAN чітко вказує на те, що підприємства активно інвестують у модернізацію своїх бездротових мереж, щоб відповідати викликам зростаючих обсягів даних та потребам в інноваційних технологіях управління. Ера Wi-Fi 7 та AI-керованих мереж тільки починається.

