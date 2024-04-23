Softprom стає дистриб’ютором рішень цифрової безпеки OneSpan

23 апреля 2024 г., 16:35

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Компанія Softprom оголошує про підписання дистриб'юторської угоди з OneSpan, лідером у галузі високонадійної верифікації особистості, аутентифікації та безпечних рішень для електронного підпису, які захищають та сприяють цифровим транзакціям. Згідно з угодою, Softprom буде просувати та розповсюджувати провідні рішення OneSpan у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Україні, Молдові, Польщі, Румунії, Греції, Чеській Республіці, Словаччині, Угорщині та Болгарії.

OneSpan пропонує рішення класу підприємства, які забезпечують безперервну верифікацію особистості та аутентифікацію, електронний підпис, високонадійну віртуальну співпрацю та безпечне зберігання. Портфоліо OneSpan включає продукти та послуги, які автоматизують та захищають процеси взаємодії з клієнтами та генерації доходів для сценаріїв використання від простих транзакцій до складних робочих процесів, які вимагають вищих рівнів безпеки.

Обслуговуючи понад 4000 клієнтів у секторах, включно зі страхуванням, охороною здоров'я та професійними послугами, а також 60% найбільших банків світу, OneSpan нещодавно представила останню інновацію у лінійці продуктів Digipass Authenticators – Digipass FX1 BIO, продукт, розроблений для безпечної аутентифікації без пароля, стійкої до фішингу, для робочої сили. Доступний для всіх партнерів і дистриб'юторів, Digipass FX1 BIO є передовим рівнем захисту проти соціальної інженерії, атак зі зміною позиції проміжного зловмисника та атак повтору, запобігаючи захопленню облікових записів та несанкціонованому доступу до ресурсів компанії.

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