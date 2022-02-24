НБУ обмежив зняття готівки до 100 тис. грн. на день та деякі операції з валютою, безготівкові розрахунки повинні працювати без обмежень

24 февраля 2022 г., 14:07

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«Національний банк України» повідомляє, що банківська система продовжує працювати. НБУ вживає заходів для збереження стабільності та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України та роботи об’єктів критичної інфраструктури.

У зв'язку із оголошенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану по всій території країни НБУ ухвалив постанову №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», якою, зокрема, передбачено, що:

банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення;

банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою;

забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі;

безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень;

банкомати підкріплюються готівкою без обмежень;

НБУ здійснює підкріплення готівкою без обмежень;

НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень за сумою терміном до одного року з можливістю пролонгації ще на один рік;

платежі уряду України здійснюються без обмежень, згідно із законодавством про особливий період.

Відповідна постанова також передбачає введення тимчасових обмежень з 24 лютого 2022 року, а саме:

призупинити роботу валютного ринку України, крім операцій з продажу іноземної валюти клієнтами;

зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року;

обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тис. грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів НБУ без нарахування та зняття комісій;

заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів НБУ;

увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ);

зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;

банкам – емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.

Відповідні дії є необхідними для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни та максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України, а також безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

В той же час НБУ наголошує, що обмеження на безготівкові розрахунки наразі відсутні, «Система електронних платежів» (СЕП) працює без перебоїв. НБУ не вводив обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема на розрахунки через POS-термінали у точках торговельних мереж, та радить у поточних умовах переважно використовувати саме безготівкові розрахунки, як найбезпечніший спосіб оплати.

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