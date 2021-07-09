Датский алгоритм уменьшит воздействие Интернета на окружающую среду

9 июля 2021 г., 10:25

0

Tweet

Оборотной стороной безудержного использования Интернета является его негативное влияние на климат из-за огромного количества электроэнергии, потребляемой серверами в датацентрах. Обусловленные этим выбросы CO 2 столь же высоки, как и от глобального авиационного трафика, и, как ожидается, удвоятся уже через пару лет.

Несколько лет назад профессор Миккель Торуп (Mikkel Thorup) с факультета компьютерных наук Копенгагенского университета (Дания) вместе с другими исследователями частично решил эту проблему. Их алгоритм оптимизирует серверные рабочие процессы, экономя энергию и ресурсы. Технологические гиганты, включая Vimeo и Google, внедрили его в свои системы, причём Vimeo это позволило сократить использование полосы пропускания в восемь раз.

В новой работе, представленной на престижной конференции STOC 2021, Торуп и двое его коллег смогли усовершенствовать и без того эффективный алгоритм, что позволило устранить дисбаланс загрузки компьютерных систем — некоторые серверы становятся перегруженными несмотря на то, что у других остается неиспользуемый ресурс — во много раз быстрее, чем это решается сегодня.

«Наш первоначальный алгоритм был огромным улучшением по сравнению с тем, как обстояли дела в индустрии прежде, но эта версия во много раз лучше и сокращает использование ресурсов в максимально возможной степени. Более того, она бесплатна для использования», — заявил Торуп.

Новый алгоритм гарантирует, что клиенты распределяются между серверами как можно более равномерно, сводит их перестановки к минимуму, а извлечение контента, по возможности, делает локальным.

Чтобы сделать загрузку всех серверов одинаковой с отклонением в пределах 10%, старому алгоритму необходимо было произвести не менее 100 перестановок клиента. Новый алгоритм сокращает требуемое количество перемещений до 10, даже для систем с миллиардами клиентов и серверов.

«Поскольку интернет-трафик стремительно растет, проблема будет только усугубляться. Таким образом, нам нужно масштабируемое решение, не зависящее от количества задействованных серверов. Именно такое решение и обеспечивает наш алгоритм», — объясняет Торуп. Он рассчитывает, что промышленность немедленно примет продвинутый алгоритм на вооружение.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!