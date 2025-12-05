Цифрова платформа «Освіта для життя» отримала підтримку концепції освітніх галузей

5 декабря 2025 г., 16:35

Міністерство освіти і науки України повідомляє про оновлення цифрової платформи «Освіта для життя», де з’явилися нові розділи «Вебінари», «Що вже зроблено» та «Мапа партнерств». Розширення платформи має допомогти вчителям краще орієнтуватися у змінах політики та отримувати підтримку щодо застосування концепцій освітніх галузей у своїй роботі.

Концепції освітніх галузей – основний інструмент реалізації політики «Освіта для життя». Ці документи визначають, як має вибудовуватися навчання з 1 до 12 класу в кожній галузі (мовно-літературній, математичній, природничій та інших). Переглянути концепції теж можна на платформі у вкладці «Освітні галузі».

Платформа «Освіта для життя» – це цифровий ресурс, який об’єднує в одному місці практичні інструменти для роботи вчителя: державні стандарти, концепції освітніх галузей, типові програми, інтерактивний держстандарт та інструменти оцінювання.

Платформу створено МОН в межах спільної програми зі Світовим банком LEARN «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» у співпраці зі студією онлайн-освіти EdEra.

