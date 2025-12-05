 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Цифрова платформа «Освіта для життя» отримала підтримку концепції освітніх галузей

5 декабря 2025 г., 16:35
0 
 

Цифрова платформа «Освіта для життя» отримала підтримку концепції освітніх галузей

Міністерство освіти і науки України повідомляє про оновлення цифрової платформи «Освіта для життя», де з’явилися нові розділи «Вебінари», «Що вже зроблено» та «Мапа партнерств». Розширення платформи має допомогти вчителям краще орієнтуватися у змінах політики та отримувати підтримку щодо застосування концепцій освітніх галузей у своїй роботі.

Концепції освітніх галузей – основний інструмент реалізації політики «Освіта для життя». Ці документи визначають, як має вибудовуватися навчання з 1 до 12 класу в кожній галузі (мовно-літературній, математичній, природничій та інших). Переглянути концепції теж можна на платформі у вкладці «Освітні галузі».

Платформа «Освіта для життя» – це цифровий ресурс, який об’єднує в одному місці практичні інструменти для роботи вчителя: державні стандарти, концепції освітніх галузей, типові програми, інтерактивний держстандарт та інструменти оцінювання.

Платформу створено МОН в межах спільної програми зі Світовим банком LEARN «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» у співпраці зі студією онлайн-освіти EdEra.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  