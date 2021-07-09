Qualcomm анонсирует смартфон Snapdragon Insiders по цене в 1500 долл.

9 июля 2021 г., 9:35

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Компания Qualcomm представила смартфон для участников программы Snapdragon Insiders.



Как отмечается, устройство базируется на чипсете Snapdragon 888 5G и имеет премиальный пакет мобильных возможностей. Оно разработано компанией ASUS.



Диагональ AMOLED-экрана 6,78 дюймов, на борту помимо Snapdragon 888 5G еще матрицы 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ.



Компания утверждает, что это мощное средство связи - в оснащении самый быстрый и поистине глобальный 5G, сверхбыстрый Wi-Fi 6/6E и, конечно же, Bluetooth.



Аппарат специально создан для геймеров, которым нужны сверхплавные игры с возможностью подключения, потоковой передачей видео и обмена информацией со скоростью молнии. Плюс к этому невероятное время автономной работы, по заявлению компании.



В оснащении тройной модуль — основная матрица 64 Мп, сверхширокоугольник 12 Мп и телевик 8 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 24 Мп.



Для аудиофилов - гарантированы кристально чистые звуки благодаря технология Snapdragon Sound, особенно в сочетании с входящими в комплект наушниками премиум-класса Master & Dynamic.



Смартфон выпущен ограниченным тиражом на рынке США, Китая, Великобритании и Германии, в разработке находятся и другие регионы, как отмечается. Комплект будет предлагаться по цене 1500 долл.

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