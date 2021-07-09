Представлен Corel Painter 2022

9 июля 2021 г., 11:05

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Анонсирован выход Corel Painter 2022.



Как отмечает производитель, независимо от того, вы уже состоявшийся цифровой художник или только начинаете изучать новые способы рисования, в Painter 2022 вы найдете полный набор профессиональных инструментов, который поможет невероятно быстро создавать шедевры. Делать наброски, рисовать, создавать иллюстрации и оригинальные фотографии с помощью сотен абсолютно реалистичных кистей, разработанных профессиональными художниками, передовых технологий смешивания и множества других гибких инструментов для творчества.



Новые функции Painter 2022 предоставляют авторам возможности для творчества в таких сферах, как живопись, игры, фильмы, комиксы, манга, фотография, иллюстрации и многих других.



Проявились новые возможности для настройки кистей-штампов. Эти популярные кисти получили дополнительные возможности для адаптации. Теперь можно настраивать форму, спецэффекты, вращение, сжатие и сглаживание, а также создавать, импортировать и экспортировать свои собственные кисти в Captured dab Panel.



Теперь можно создавать творческие работы профессионального уровня с помощью новых кистей Watercolor и улучшенных рабочих процессов. Легко рисуйте с помощью сухих материалов на слоях Watercolor для создания новых, креативных работ в смешанной технике.



Стали доступны улучшенные кисти, а также новые категории, варианты и режимы предварительного их просмотра. Теперь можно легко находить, фильтровать и добавлять в раздел «Избранное» любимые кисти для простого доступа к ним непосредственно в инструменте выбора кисти (Brush Selector).



Инструмент выбора размера кисти (Brush Size Selector) стал визуально понятным и быстрым. Достаточно просто открыть библиотеку размеров (Size Library) и приступить к работе — можно добавлять, записывать, удалять и настраивать размер окна предварительного просмотра в соответствии с задачами пользователя.



Изучив отзывы пользователей, производитель внес множество изменений в принципы работы со слоями и добавил другие улучшения для ускорения работы.



Painter 2022 доступен на английском, немецком и французском языках. Доступна пробная версия программы.

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