HPE об’єднує Aruba Central і Juniper Mist для забезпечення безпечної AI-автоматизації

Поглинання Juniper Networks компанією HPE об’єднує взаємодоповнюючі доменні рішення, які разом забезпечують комплексні рішення для обчислень, зберігання даних, безпеки та мереж — від клієнта до хмари.



У сфері мережевих технологій особливо важливими є архітектурні синергії між двома нашими платформами AIOps: HPE Aruba Networking Central та HPE Juniper Networking Mist. Обидві побудовані на основі мікросервісної архітектури з агентним AI, що надає пропозиціям виробника виняткову масштабованість, гнучкість та стійкість. Що ще важливіше, цей спільний план дозволяє застосовувати модель "розробляй один раз, розгортай скрізь" для послідовних інновацій на обох платформах, включаючи взаємообмін ключовими функціями.



Це схоже на те, як застосунок LinkedIn працює на смартфонах Android та iPhone: користувачі очікують (і отримують) узгоджений досвід на різних платформах, а інновації продовжуються на обох завдяки використанню спільних інженерних команд.



Мікросервіси функціонують як модульні блоки Lego, дозволяючи розробляти застосунки або їхні субкомпоненти як повторно використовувані одиниці. Кожен мікросервіс створюється один раз та інтегрується з іншими через визначені API. Це забезпечує еластичну масштабованість, ізоляцію від збоїв та безперервні інновації.



Агентний AI включає незалежні системи, які можуть планувати та обробляти складні завдання з мінімальним втручанням людини. На відміну від традиційного AI, який часто є реактивним, агентний AI є проактивним, орієнтованим на мету та може адаптуватися до мінливих умов. Переваги: підвищення продуктивності через автоматизацію, покращення ефективності та краще прийняття рішень.



Нині HPE Networking демонструє потужність мікросервісів та агентного AI за допомогою низки надзвичайних анонсів. Виробник просуває вперед як HPE Aruba Networking Central, так і HPE Juniper Networking Mist, завдяки значній інтеграції штучного інтелекту для ІТ-операцій (AIOps) та управління, що призводить до виняткового досвіду для користувачів та операторів.



З боку Juniper в наявності Marvis Actions як самокерований фреймворк для всього стеку, який дозволяє клієнтам проактивно виявляти проблеми, що впливають на досвід користувачів, і використовувати автоматизовані дії для їх усунення. Крім того, є узагальнена велика модель досвіду (LEM), яка забезпечує детальний аналіз досвіду роботи застосунків, таких як відеодзвінки за допомогою Zoom або Teams, щоб швидко виявляти та виправляти проблеми в реальному часі, а також прогнозувати майбутні проблеми, щоб повністю їх уникнути. Обидві ці функції перенесено до HPE Aruba Networking Central.



З боку HPE Aruba Networking в наявності надійні можливості профілювання клієнтів, які оптимізують поточний досвід завдяки глибокому розумінню таких речей, як конфігурація операційної системи та забезпечення політики нульової довіри (zero trust policy enforcement). Крім того, HPE Aruba Networking Central має NOC-перегляд, який забезпечує безперебійну видимість глобальної мережі та досвіду роботи застосунків. Обидві ці функції тепер доступні у HPE Juniper Networking Mist.

