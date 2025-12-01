Seeton очолить колишній регіональний керівник Microsoft в Україні

1 декабря 2025 г., 16:45

Компанія Seeton – системний інтегратор з більш ніж 20-річним досвідом у впровадженні передових ІТ-технологій в Україні та Азербайджані, оголошує про призначення Леоніда Полупана на посаду директора з 1 грудня.

Наглядова рада Seeton обрала Леоніда за результатами міжнародного пошуку. На новій посаді він очолить стратегічний розвиток Seeton в основних напрямках зростання, включаючи кібербезпеку, штучний інтелект, хмарну трансформацію та міжнародну експансію.

Леонід Полупан має ступінь магістра машинобудування Національного університету біоресурсів і природокористування України та ступінь Executive MBA Києво-Могилянської бізнес-школи. Він приєднався до Microsoft у 2018 році, спочатку очоливши відділ корпоративних продажів у Чорноморському регіоні, а згодом керуючи корпоративним бізнесом на 24 ринках Центральної та Східної Європи. У грудні 2022 року Леонід став регіональним керівником Microsoft в Україні, згодом розширивши свої повноваження на країни Балтії та зосередившись на національних проєктах у сфері впровадження хмарних технологій, штучного інтелекту, кібербезпеки та цифрової стійкості.

Його досвід охоплює керівництво на глобальних ринках, стратегічні трансформації та розвиток складних технологічних партнерств. Такий професійний бекграунд забезпечує йому сильну позицію для того, щоб очолити подальший етап розвитку Seeton в Україні та Азербайджані.

