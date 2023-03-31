Ціни на флеш-пам'ять знизяться ще на 5~10% в ІІ кв

31 марта 2023 г., 11:35

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Попри те, що постачальники NAND продовжують згортати виробництво, все ще спостерігається надлишок пропозиції цієї продукції, оскільки попит на такі продукти, як сервери, смартфони та ноутбуки, все ще занадто слабкий. Тому TrendForce прогнозує, що ASP (Average Selling Price, середня ціна продажу) продуктів NAND Flash продовжить падати у ІІ кв., хоча це падіння може скоротитися до 5~10%.





Ключ до повернення попиту і пропозиції до ринкової рівноваги лежить в площині того, чи зможуть постачальники NAND ще більше скоротити виробництво. TrendForce вважає, що якщо попит залишиться стабільним, то ASP NAND Flash матиме можливість відновитися у четвертому кварталі; якщо ж попит буде слабшим, ніж очікується, то ASP буде відновлюватися довше.





У сегменті клієнтських SSD постачальники знижують ціни, щоб звільнити свої запаси твердотільних накопичувачів PCIe Gen 3, які поступово виводяться з виробництва. Тим часом ціни на твердотільні накопичувачі PCIe Gen 4 теж продовжують знижуватися через повільне надходження нових замовлень. Тривале падіння цін на продукцію QLC в І кв. також потягнуло за собою зниження цін на продукцію TLC, і є відносно мало можливостей для подальшого падіння цін у ІІ кв. Хоча все ще залишається незрозумілим, чи відновиться попит, TrendForce прогнозує, що ціни на клієнтські SSD для ПК впадуть на 5-10% у ІІ кв.





TrendForce прогнозує, що попит з боку китайських CSP на твердотільні накопичувачі для підприємств буде неухильно зростати. Крім того, запуск AMD Genoa продовжить стимулювати поставки корпоративних SSD. Очікується, що ціни продовжать падати у ІІ кв., оскільки пропозиція перевищує попит; постачальники зазнали значних збитків від продажів, що послабило їхню здатність вести переговори. За оцінками TrendForce, падіння цін на корпоративні SSD звузиться до 8~13% у наступному кварталі.





Попит на eMMC невеликої ємності залишався стабільним, в той час як на продукцію великої ємності зазнав впливу слабких ринків твердотільних накопичувачів та смартфонів. Агресивна конкуренція між брендами суттєво знизила ціни на продукцію малої потужності в І кв., залишивши небагато місця для подальшого зниження в наступному кварталі. Ціни на мегамодулі великої ємності знизяться ще більше через їхню прив'язку до смартфонів, навіть якщо постачальники активно стимулюватимуть продажі. TrendForce прогнозує, що ціни на eMMC знизяться на 5~10% в ІІ кв.





Постачальники NAND продовжуватимуть стимулювати продажі UFS великої ємності, щоб заохотити клієнтів до збільшення обсягу пам'яті своїх смартфонів. Впровадження UFS 4.0 означає, що в багатьох флагманських моделях смартфонів буде збільшена ємність накопичувачів. Тим часом рівень запасів компонентів для смартфонів в основному повернувся до нормального рівня, і постачальники обговорюють, чи варто робити запаси для розпродажів в середині року і пікового сезону попиту у другому півріччі. TrendForce вважає, що постачальники можуть прискорити знижувати ціни на UFS, оскільки покупці вирішують, скільки вони хочуть придбати в наступному кварталі. За прогнозами, ціни на UFS в ІІ кв. впадуть на 8-13%.





Рівень запасів на складах повернувся до норми. Виробники модулів поступово закуповують більше компонентів і створюють запаси за низькими цінами, сподіваючись, що попит на SSD, карти пам'яті, диски та інші продукти відновиться у другому півріччі, щоб уникнути поглинання завищених витрат, коли ціни на них відновляться в майбутньому. Постачальникам NAND вдалося обмежити надлишкові запаси, контролюючи випуск бітів за рахунок затримки переходу на нові технологічні процеси та скорочення обсягів випуску пластин. Як результат, контрактні ціни на пластини NAND Flash поступово знижуються. TrendForce повідомляє, що постачальники NAND, які вже впровадили скорочення виробництва, знизили свої контрактні ціни до рівня собівартості і уникли подальших втрат від зниження цін. За оцінками аналітиків, контрактні ціни на пластини NAND Flash в ІІ кв. в основному вирівняються.

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