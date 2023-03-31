 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Нова версія Microsoft Teams працює вдвічі швидше

31 марта 2023 г., 12:35
0 
 
Microsoft заявила, що починає розгортати швидшу нову версію свого додатка для спілкування Teams для Windows для комерційних клієнтів, які беруть участь у програмі попереднього перегляду. Програмне забезпечення для всіх клієнтів
стане доступним пізніше цього року, і Microsoft також обіцяє нові версії Teams для Mac і Інтернету.
 
З моменту свого дебюту у 2017 році Teams стала основою Microsoft 365, пакету програмного забезпечення для підвищення продуктивності. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла (Satia Nadella) заявив у січні, що понад 280 мільйонів людей користуються Teams щомісяця, навіть попри те, що багато працівників знову їздять на роботу в офіси.
 
У 2020 році у Microsoft Teams виникли деякі проблеми з продуктивністю, які компанія вирішила. У 2021 році, коли використання Teams продовжувало зростати, Microsoft почала створювати друге покоління програмного забезпечення з метою підвищення продуктивності.
 
Повідомлення про нову версію Teams з'явилися на початку цього року. Але тільки зараз почалося тестування, коли програма, як наголошується, досягла поставленої мети - працювати вдвічі швидше, ніж раніше, використовуючи при цьому вдвічі менше пам'яті.
 
За словами компанії, нова версія також включає вдосконалення, покликані спростити роботу в Teams.
 
Замість того, щоб відображати своєрідну стрічку функцій для чату, Teams ховатиме кілька опцій за знаком "плюс", на який користувачі можуть натиснути. Це концепція, до якої люди вже звикли в інших додатках для обміну повідомленнями.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  