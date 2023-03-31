Нова версія Microsoft Teams працює вдвічі швидше

Microsoft заявила, що починає розгортати швидшу нову версію свого додатка для спілкування Teams для Windows для комерційних клієнтів, які беруть участь у програмі попереднього перегляду. Програмне забезпечення для всіх клієнтів

стане доступним пізніше цього року, і Microsoft також обіцяє нові версії Teams для Mac і Інтернету.

З моменту свого дебюту у 2017 році Teams стала основою Microsoft 365, пакету програмного забезпечення для підвищення продуктивності. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла (Satia Nadella) заявив у січні, що понад 280 мільйонів людей користуються Teams щомісяця, навіть попри те, що багато працівників знову їздять на роботу в офіси.

У 2020 році у Microsoft Teams виникли деякі проблеми з продуктивністю, які компанія вирішила. У 2021 році, коли використання Teams продовжувало зростати, Microsoft почала створювати друге покоління програмного забезпечення з метою підвищення продуктивності.

Повідомлення про нову версію Teams з'явилися на початку цього року. Але тільки зараз почалося тестування, коли програма, як наголошується, досягла поставленої мети - працювати вдвічі швидше, ніж раніше, використовуючи при цьому вдвічі менше пам'яті.

За словами компанії, нова версія також включає вдосконалення, покликані спростити роботу в Teams.

Замість того, щоб відображати своєрідну стрічку функцій для чату, Teams ховатиме кілька опцій за знаком "плюс", на який користувачі можуть натиснути. Це концепція, до якої люди вже звикли в інших додатках для обміну повідомленнями.