Нові сервери Gigabyte початкового рівня базуються на чіпах AMD Ryzen 7000

31 марта 2023 г., 10:25

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Giga Computing, підрозділ компанії GIGABYTE, анонсував нові сервери на базі процесорів AMD Ryzen 7000.



Кордон, що відокремлює рішення для центрів обробки даних від тих, що націлені на персональних користувачів, не настільки зрозумілий, тому що сучасні процесори для настільних ПК мають пристойну кількість ядер CPU та багатопотокову продуктивність, що вражає, закладаючи основу для висококерованої, масштабованої та ефективної інфраструктури. Встановлення споживчої платформи CPU у стійкове корпоративне рішення забезпечує недорогий бар'єр для серверів початкового рівня, які зазвичай використовуються для виділеного хостингу, хмарних ігор, розробки коду та створення контенту.



З чотирьох нових серверів GIGABYTE висотою 1U модель E133-C10 є прикордонним сервером малої глибини, тоді як R133-C10, R133-C11 і R133-C13 відносяться до традиційних стійкових серверів. Цей спектр серверів початкового рівня дозволяє досягти відмінних цінових показників, при цьому кожна модель має свою унікальну перевагу, чи то потреба у двох портах 10GbE або підтримка двослотового графічного процесора. Бюджетнішими є сервери E133-C10 і R133-C10, які дуже схожі та призначені для підтримки процесорів AMD Ryzen 7000 серії «Zen 4» з TDP до 105 Вт. І навпаки, R133-C11 та R133-C13 мають додаткову підтримку всього спектру процесорів з TDP до 170 Вт та систему подачі живлення для дискретного графічного процесора, тому вони будуть використовуватися для 3D-моделювання, машинного навчання, VDI та багато іншого. Нарешті кожен сервер поставляється з блоком живлення з рейтингом 80+ Platinum, і за бажання може бути замінений на БП 80+ Titanium. Оскільки це сервер із низьким енергоспоживанням, він допускає розгортання у будинках, офісах та колокейшн-центрах.



Серед корпоративних функцій нових серверів GIGABYTE можна відзначити:



Вбудований контролер керування основною платою (BMC) для віддаленого керування;

Резервні блоки живлення із платиновим рейтингом для високої ефективності;

Підтримка пам'яті ECC для забезпечення стабільності та запобігання втрат у пам'яті;

Відсіки SATA з можливістю «гарячої» заміни дозволяють швидко виймати диски або замінювати їх на інші;

GIGABYTE включає в комплект постачання програмне забезпечення та платформу керування без додаткової ліцензійної плати.



Попри те, що ці нові продукти є серверами початкового рівня, підтримка наявних CPU не закінчується, тому що платформа AM5 підтримується як мінімум до 2025 року. Наступне покоління процесорів AMD Ryzen для настільних ПК, які вийдуть пізніше цього року, також підтримуватиметься на цій же платформі AM5. Тому клієнти, які купують ці сервери сьогодні, мають можливість перейти на наступника серії Ryzen 7000.

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