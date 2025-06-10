Чіпи Vera Rubin витісняють Intel із суперкомп'ютера Blue Lion

10 июня 2025 г., 17:25

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Суперкомп'ютер Blue Lion у Німеччині стане одним із перших на базі чіпів Vera Rubin нового покоління від Nvidia, витіснивши Intel із позиції, що лідирує, в Європі.





Blue Lion планується запустити на початку 2027 року в Суперкомп'ютерному центрі Лейбніца (LRZ), він буде в 30 разів продуктивнішим, ніж поточний SuperMUC-NG. Vera Rubin має велике значення для Nvidia, оскільки вперше витісняє x86-процесори Intel і AMD з суперкомп'ютерів, а не просто надає прискорювачі GPU.



Це підкреслює ключовий зсув в наукових обчислювальних навантаженнях в бік AI, що відображено в останньому списку суперкомп'ютерів TOP500. Більше 380 систем в цьому списку використовують графічні процесори Nvidia, включаючи систему Jupiter в суперкомп'ютерному центрі Jülich, яка була єдиною новою системою в першій десятці, посівши четверте місце. 83 із 100 найкращих систем у списку TOP500 тепер з графічними процесорами, порівняно з 17, які використовують тільки центральні процесори.



Система Blue Lion буде побудована HPE Cray з використанням процесора Vera CP і графічного процесора Rubin з безшумним рідинним охолодженням і міжз'єднанням HP Slingshot. SuperMUC-NG споживає 2,8 МВт енергії, використовуючи процесори Intel Xeon, але енергоспоживання Blue Lion буде визначатися кількістю чіпів VeraRubin, доступних в бюджеті на 250 млн євро, а також продуктивністю програмного забезпечення для управління системою від HP.



Перша система, що використовує Vera Rubin, потроїть енергоспоживання, але системи LRZ були оптимізовані для енергоефективності, тому очікується, що загальне енергоспоживання буде нижчим. Три найкращі системи в останньому списку Green500 найбільш енергоефективних суперкомп'ютерів у світі використовують поточні суперчипи GH200 Grace Hopper, а дев'ять з десяти найкращих використовують графічні процесори Nvidia.





Vera має 88 настроюваних двопотокових ядер ARMv9 з 1,8 Тбіт міжз'єднання NVLink C2C (chip2chip). Rubin складається з двох чіпів, що використовують архітектуру Blackwell на підкладці з 288 Гбіт високошвидкісної пам'яті HBM4. Обидва пристрої мають когерентну архітектуру пам'яті між CPU і GPU та будуть запущені в другій половині 2026 року.



«Ми зможемо поділитися більш детальною інформацією в міру переходу до виробництва Vera Rubin», — сказав Діон Харріс (Dion Harris), віцепрезидент з рішень для фабрик штучного інтелекту в Nvidia, який вказує на суперкомп'ютер Isambard-AI в Брістолі, Великобританія, як приклад переходу до штучного інтелекту з використанням наявних пристроїв GraceHopper.



Blue Lion в Німеччині буде використовуватися для першої генеративної кліматичної базової моделі з точністю до кілометра. «Це революція для кліматичної спільноти, де можна робити 30-річні прогнози за 12 параметрами з точністю до 1 км», — сказав Харріс. «Цей «клімат у пляшці» використовує AI для стиснення даних кліматичного моделювання в 3000 разів».



Це рішення буде слідувати за суперкомп'ютером Doudna в Національній лабораторії Лоуренса Берклі в США, який планується ввести в експлуатацію до кінця 2026 року. Він буде побудований компанією Dell з використанням мережі Nvidia Quantum-X800 InfiniBand для передових досліджень і моделювання в області термоядерної енергії, а також для відкриття нових матеріалів.



Він забезпечить продуктивність в 10 разів вище при енергоспоживанні в 3-5 разів вище, ніж у поточного суперкомп'ютера Perlmutter на базі процесора AMD EPYC x86 з потужністю 2945 кВт. Це означає, що система буде споживати 1200 Вт на кожен вузол Vera Rubin і 9 МВт в цілому.

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