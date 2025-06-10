OQC планує створити відмовостійкий квантовий комп'ютер на 50000 кубітів

10 июня 2025 г., 16:25

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Британська компанія Oxford Quantum Circuits (OQC) прокладає шлях до створення великомасштабного відмовостійкого квантового комп'ютера з 50000 кубітів і проводить раунд фінансування на суму 100 млн доларів.



Відзначається, що машина на 50000 кубітів потребуватиме декількох мільйонів фізичних кубітів, що використовують дворейкову надпровідну технологію «Dimon», розроблену OQC з використанням відмовостійких алгоритмів від Riverlane.



Хоча в дорожній карті не прогнозується поява системи такого розміру до 2034 року, це перевершить надпровідні кубітні технології як Google, так і IBM, стверджує OQM.



Фінська компанія IQM також просувається в напрямку більших відмовостійких машин з надпровідними кубітами, тестуючи алгоритми на своїй запланованій системі зі 100 кубітами.





OQC використовує надпровідні трансмонні схеми, розроблені в Оксфордському університеті з використанням 3D-дизайну. Це дозволяє спростити управління і зчитування для масштабування в більші масиви з низьким рівнем перехресних перешкод.



Тимчасовий генеральний директор OQC Джеральд Маллейлі (Gerald Mullally) каже, що саме цей підхід ставить компанію в авангард глобальної гонки по створенню квантових комп'ютерів з широким спектром застосувань, які до 2028 року перевершать суперкомп'ютери з 200 логічними кубітами для таких застосувань, як виявлення шахрайства, арбітраж, виявлення кіберзагроз і аналіз вразливостей.



«Ця дорожня карта є важливою віхою для квантових обчислень у Великій Британії та в усьому світі», — сказав Джеральд Маллейлі, який минулого року замінив засновницю Ілану Вісбі (Ilana Wisby) на посаді генерального директора. Три місяці тому Вісбі обійняла посаду генерального директора Moth Quantum, компанії, що займається квантовими додатками для споживачів.



«Це показує, що момент, коли квантові обчислення почнуть змінювати життя людей, ближче, ніж багато хто думає», — зазначив Маллейлі, який раніше був комерційним віцепрезидентом і приєднався до OQC в 2022 році з канцелярії прем'єр-міністра Великобританії та кабінету міністрів. «Це підкреслює терміновість, з якою організації, зокрема у сфері фінансових послуг та національної безпеки, повинні розробити свій план для світу, перетвореного квантовими технологіями», — підкреслив він.





У 2022 році компанія залучила 38 млн фунтів стерлінгів в рамках раунду фінансування серії A, який став найбільшим раундом фінансування для компанії, що займається квантовими комп'ютерами, у Великій Британії. З 2023 року вона працює над раундом фінансування серії B, який, за повідомленнями, може скласти 100 млн дол. Цей раунд очолює SBI Investment в Японії за участю наявних інвесторів: Oxford Science Enterprises (OSE), University of Tokyo Edge Capital Partners (UTEC), Lansdowne Partners і OTIF. У квітні компанія також призначила нового голову ради директорів, Джека Бойера (Jack Boyer). Пізніше цього року компанія планує встановити перший квантовий комп'ютер в Нью-Йорку з партнером по дата-центру.



Згідно з дорожньою картою, до 2034 року комп'ютери OQC досягнуть 50000 логічних кубітів, що більш ніж в 10 разів перевищує максимальний рівень, досягнутий в опублікованих дорожніх картах інших постачальників квантових обчислень. При 50000 кубітах квантові комп'ютери можуть використовуватися для дешифрування, відкриття ліків і квантової хімії. Дорожня карта також включає стратегію оптимізації обчислень для додатків, в якій квантові обчислювальні системи спеціально розроблені для додатків, в яких квантова технологія дає переваги.



Це буде досягнуто за рахунок зниження фізичної частоти помилок кубітів нижче 0,1% шляхом стратегічного налаштування кубітів для зменшення помилок, а також внаслідок поліпшення матеріалів для чіпів, щоб кубіти довше залишалися когерентними, заявив Сімон Філліпс (Simon Phillips), технічний директор OQC.



Основним джерелом помилок у багатьох квантових архітектурах, включаючи машини OQC, є перехід енергетичних станів кубітів у менш енергетичні. Конструкція кубітів OQC дозволяє виявляти ці помилки і точно визначати місце їх виникнення. Це важлива інформація про місцеположення, яка може значно знизити частоту помилок, як нещодавно продемонструвала OQC у своїй роботі з ефективного виявлення помилок в апаратному забезпеченні.



OQC стверджує, що «співвідношення ресурсів» фізичних кубітів до логічних кубітів в обладнанні OQC в десять разів нижче, ніж в сучасних передових підходах, які можуть вимагати до 1000 фізичних кубітів для логічного вентиля.



Вентиль кубітів OQC також досягає точності 99,8% за 25 нс, що робить його одним з найшвидших і найточніших вентилів, які коли-небудь реєструвалися. Це дозволить більшим квантовим комп'ютерам виконувати складніші алгоритми.





«Дуже приємно бачити, що британський лідер висуває настільки сміливе бачення майбутнього квантових обчислень», — сказав Стів Бріерлі (Steve Brierley), генеральний директор Riverlane, компанії, яка розробляє відмовостійкі алгоритми для квантових комп'ютерів і співпрацює з OQC та багатьма іншими розробниками квантових комп'ютерних систем. «У міру того як глобальна гонка за створення корисних квантових комп'ютерів посилюється, дорожня карта OQC є чіткою заявою про наміри і нагадуванням про те, що Великобританія може лідирувати на світовій арені. Реалізація цієї концепції стане проривом, який наблизить відмовостійкі квантові системи до трансформації реальних секторів, від фінансових послуг до національної безпеки».

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