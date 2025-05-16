Чи зможе SpaceX надати альтернативу GPS через Starlink?

16 мая 2025 г., 9:35

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У той час як Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) розглядає альтернативи GPS, SpaceX стверджує, що її супутники Starlink вже готові до виконання цього завдання.



Компанія виступила зі своєю пропозицією в листі, надісланому до FCC, після того, як комісія почала публічне опитування щодо розроблення альтернатив GPS, яке тривалий час здійснювалося через одного постачальника - Міністерство оборони США.



Мета FCC - впровадити рішення в галузі позиціонування, навігації та синхронізації (PNT) на додаток до GPS. У відповідь SpaceX надіслала п'ятисторінковий лист, у якому зазначається таке: «Одна можливість виділяється як особливо стиглий плід, що низько висить: сприяння швидкому розгортанню супутникових угруповань наступного покоління на низькій навколоземній орбіті (LEO), які можуть надавати PNT як послугу поряд із високошвидкісним, широкосмуговим зв'язком із низькою затримкою і повсюдним мобільним зв'язком».



У листі йдеться про те, що SpaceX вже працює над системою PNT для свого стільникового сервісу Starlink, який перебуває у стадії публічного бета-тестування і буде запущений через T-Mobile в липні.



«SpaceX також активно працює над інтеграцією рішень PNT у свої комерційні сервіси прямого доступу до пристроїв», - пише компанія. «У такий спосіб SpaceX може сприяти досягненню мети Комісії в цьому розгляді - зберегти американське лідерство у сфері послуг PNT наступного покоління як у себе вдома, так і в більш ніж 130 країнах світу, які вона обслуговує».

SpaceX не повідомила, як саме вона пропонуватиме систему PNT для громадського користування, написавши лише, що «SpaceX із нетерпінням чекає можливості зіграти невіднятну роль у створенні надійнішої, стійкішої та безпечнішої екосистеми PNT для американців і людей по всьому світу».



У листі також наголошується, що супутники Starlink вже можуть працювати незалежно від GPS. «Ця можливість не тільки дає змогу цим системам безперешкодно працювати, навіть якщо GPS недоступний, а й закладає основу для майбутніх рішень, які можуть використовувати будь-яку дозволену частоту для доставлення точної, надійної та стійкої PNT на будь-який пристрій кінцевого користувача», - ідеться в листі.



SpaceX раніше заявила FCC, що виступає за відкритий підхід до альтернатив GPS, «який сприяє безпеці, стійкості та постійним інноваціям», а не за технології, які блокують пристрій у «пропрієтарному рішенні». «Органи зі стандартизації, такі як 3GPP, активно працюють над новим релізом, який буде інтегрувати PNT без GNSS», - повідомила компанія FCC минулого місяця. «Супутникові системи наступного покоління, що використовують ці стандарти, могли б запропонувати споживачам PNT без GNSS як частину основної послуги MSS або через додаткове покриття з космосу».



Опублікований SpaceX лист також вказує на те, що компанія виступає за розвиток «диверсифікованої та надійної» екосистеми PNT. При цьому SpaceX зробила кілька випадів у бік материнської компанії EchoStar, стверджуючи, що контроль компанії над радіочастотним спектром 2 ГГц для мобільної супутникової служби (MSS) залишається невикористаним.

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