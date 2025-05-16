Презентовано розвідувальний морський дрон Magura W6P

16 мая 2025 г., 8:25

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Головне управління розвідки розкрило характеристики розвідувального безпілотника Magura W6P, повідомляє «Мілітарний» з закритої презентації Міноборони.

Magura W6P призначений для розвідки та патрулювання у морі, а також доставки вантажів. За інформацією розробників, він більше не може використовуватись для ударних операцій в якості дрона-камікадзе.

Нова модель морського безпілотника фактично є тримараном, тобто судном з двома додатковими корпусами, які також називають аутригерами. Така конструкція робить судно стабільнішим на воді та зменшує бічний крен під час руху або хвилювань на морі.

Також зазначається, що при співставній з Magura v5 вазі нова конструкція дозволила розширити палубу до 2 метрів, які можна продуктивно використати як платформу для навісного обладнання, зокрема, під пускові контейнери для ударних FPV-дронів. У повному завантаженні Magura W6P важить 1900 кілограмів з яких 400 кг припадає на корисне навантаження.

Навідміну від інших моделей сімейства, цей дрон приводиться в дію човновим бензиновим мотором Suzuki DF200 потужністю у 200 к.с., який дозволяє судну рухатись з крейсерською швидкістю у 21 вузол та розвивати максимальну швидкість у 36 вузлів. Це менше за Magura v5, який при повному завантаженні здатен набирати до 50 вузлів, проте зріс радіус дії - операційна зона була збільшена з 800 до 1000 км.

Заявлено, що у безпілотнику реалізовано систему автоматичного відстеження цілей, що може відігравати важливу роль для реалізації автономного патрулювання морських акваторій.

Для ведення розвідки безпілотник оснащений гіростабілізованою оптичною станцією з денним та тепловізійним каналом, а також бортовою корабельною радіолокаційною станцією від Furuno.

Бортовий радар візуально схожий на купольні РЛС серії DRS4D, які можуть виявляти судна на відстані 20-30 кілометрів, а великі судна типу танкерів — до 60 км. Малі катери та човни такий радар може помітити у радіусі близько 7 кілометрів. Проте враховуючи малу висоту розміщення антени, ці параметри можуть бути гіршими.

Не виключено, що в арсеналі безпілотника будуть й інші датчики для розвідки морської обстановки. Зокрема, представлений у той же день дрон Magura v7 отримав систему акустичного моніторингу.

Як і інші дрони сімейства, Magura W6P використовує систему багатоканального супутникового звʼязку, що робить його стійким до впливу ворожих систем радіоелектронної боротьби.

Військово-морські сили разом із розробниками морських дронів працюють над створенням сил та засобів, які дозволять захистити українські акваторії від загрози морських безпілотників. За задумом, одним із ключових компонентів оборони стануть спеціалізовані надводні дрони, що займатимуться патрулюванням, пошуком та знищенням загроз. І Magura W6P може увійти до складу цієї системи як розвідувальний компонент.

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