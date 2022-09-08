Чи так потрібна ІТ-стратегія?

Відповідно до “класичних” бізнес-підручників ІТ-стратегія має бути продовженням бізнес-стратегії, яка своєю чергою, повинна засновуватись на цілях компанії.
Дуже часто відсутність початку такого ланцюжка є для ІТ-директора причиною не розробляти ІТ-стратегію, проте чи це правильно? На мою думку - це не вірний підхід.
ІТ-стратегію можна і потрібно розробляти, навіть якщо немає бізнес-стратегії.
Як це зробити?
Алгоритм простий.
Спочатку треба провести оцінку дизайн-факторів.
Потім зібрати інформацію про бізнес-потреби.
Наступним кроком - поставити IT-цілі, зробити дорожню карту та узгодити це все з бізнесом.
На цьому етапі важливо знайти спонсора IT та євангелістів ІТ серед топ-менеджменту.
Ну, й залишився останній крок - все втілити згідно з планом й досягти потрібного результату.
Про IT-стратегію, її компоненти та підходи для розробки, детально будемо говорити на найближчий програмі для IT директорів “CIO Open the future”, яка починається вже 29 вересня 2022 року.
https://www.cioneer.com/open-the-future
Але питання ви вже можете задавати тут.
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