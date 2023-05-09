Експорт комп’ютерних послуг зростає другий місяць поспіль

9 мая 2023 г., 13:40

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За даними НБУ, у березні обсяг IT-експорту виріс на 9,7% та склав 600 млн дол. Це на 53 млн дол. більше ніж у лютому, та на 15% або 79 млн дол. більше у порівнянні з березнем 2022 року.

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг за перший квартал 2023 року становила майже 1,7 млрд дол. Що на 16% або на 324 млн дол. менше ніж з січня по березень минулого року.

Загальний експорт усіх послуг України у березні виріс на 7%, що на 93 млн дол. більше, порівняно з лютим. Обсяг експорту комп’ютерних послуг зростає вже другий місяць поспіль. Комп’ютерні послуги складають значну частину в структурі експорту – 43%.

«На індустрію також продовжує впливати світова рецесія. Однак, за нашими оцінками ймовірно слід чекати покращення становища у другій половині року. Зокрема, про це свідчить останнє дослідження провідної світової консалтингової компанії Gartner. Вони прогнозують, що світові витрати на ІТ у 2023 році зростуть на 5,5% у всіх регіонах світу, попри глобальну економічну нестабільність і становитимуть 4,6 трлн дол.», – каже Степан Веселовський, CEO «Львівського ІТ Кластера».

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