Частка Топ-5 виробників SSD-модулів на глобальному ринку продовжує збільшуватися

24 октября 2024 г., 9:35

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Останні дослідження TrendForce показують, що сукупна ринкова частка п'яти найбільших виробників SSD-модулів у сегменті роздрібних продажів зросла з 59% у 2022 році до 72% у 2023 році. І це посилює тенденцію до посилення домінування великих компаній.

Великі гравці використовують свої масштаби, щоб домовлятися про більш вигідні ціни на NAND Flash, підвищуючи свою конкурентоспроможність і забезпечуючи себе достатніми ресурсами для підготовки до ринкових змін.

TrendForce повідомляє, що поставки фірмових SSD на роздрібному ринку в 2023 році досягли 180 млн одиниць, що на 3,7% більше, ніж у попередньому році. Аналізуючи ринок твердотільних накопичувачів за цей рік, аналітики зазначають, що багато ПК, придбаних під час пандемії, вступили в свій типовий цикл заміни.

Більшість ПК оснащуються твердотільними накопичувачами ємністю 256 ГБ або 512 ГБ, яких часто недостатньо для геймерів і творців. Тому багато користувачів вирішили розширити свої SSD-накопичувачі до понад 2 ТБ, що сприяло зростанню продажів.

Починаючи з другої половини 2023 року, постачальники NAND Flash значно скоротили виробництво, щоб підвищити ASP. Це в поєднанні з очікуваннями ринку щодо підвищення цін призвело до ранніх закупівель і сприяло загальному зростанню поставок твердотільних накопичувачів за рік.

TrendForce повідомляє, що компанія Kingston зберегла свою позицію провідного світового виробника SSD-модулів на роздрібному ринку, багато в чому завдяки своїй широкій мережі продажів і надійній підтримці продукції. Друге місце посіла компанія ADATA, яка орієнтується на ентузіастів висококласного обладнання та геймерів.

Lexar досягла успіху на китайському роздрібному ринку, в той час як Kimtigo скористалася своїми місцевими перевагами для збільшення поставок в Китаї. Ці компанії посіли третє і четверте місця відповідно. Biwin помітно дебютувала в топ-10, посівши п'яте місце завдяки використанню своєї ідентичності як внутрішнього китайського бренду, орієнтованого на споживчий ринок.

Компанія Colorful, що посіла шосте місце, використовувала власний контролер і чіпи NAND Flash для підвищення ефективності витрат і збільшення продажів.

Gigabyte піднялася на дві позиції в рейтингу доходів завдяки високому попиту в ігровому секторі та добре відомим материнським платам.

Teclast залишилася конкурентоспроможним гравцем на світовій арені твердотільних накопичувачів, піднявшись на одну позицію, в той час як PNY розширила своє охоплення завдяки електронній комерції та міжнародним каналам, посівши дев'яте місце.

Transcend, що в основному спеціалізується на продуктах для промислових систем, зуміла зберегти прибутковість на споживчому ринку, замкнувши десятку лідерів, незважаючи на зниження обсягів відвантажень.

TrendForce підкреслює, що, хоча в 2023 році в топ-10 потрапило менше китайських виробників твердотільних накопичувачів, фокус країни на стимулюванні внутрішнього виробництва дозволив місцевим компаніям скоротити технологічний розрив, оскільки вони здійснили стрибок з PCIe4 на PCIe5. Постачальник чипів NAND, компанія YMTC, також розвиває процеси наступного покоління, щоб обійти санкції США. Крім того, китайські споживачі все більше переваги віддають продукції локального виробництва і це підвищує конкурентоспроможність місцевих брендів на ринку.

Тим не менш, сектор роздрібної торгівлі твердотільними накопичувачами може зіткнутися зі значними перешкодами в найближчому майбутньому. Оскільки майже всі нові ноутбуки зараз оснащуються SSD, попит на заміну жорстких дисків - вирішальний фактор для зростання роздрібної торгівлі - зменшується. Майбутнє розширення буде залежати від потреби у збільшенні ємності та підвищенні продуктивності. Отже, роздрібні бренди повинні розробити стратегії для подолання очікуваного зниження обсягів закупівель.

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