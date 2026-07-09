Blue Origin Джеффа Безоса оцінили у 130 млрд дол.

9 июля 2026 г., 11:45

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Аерокосмічна компанія Blue Origin, заснована мільярдером Джеффом Безосом (Jeff Bezos), проводить свій перший в історії раунд зовнішнього фінансування для залучення близько 10 млрд дол.

Як повідомляє телеканал CNBC із посиланням на авторитетні джерела, за підсумками цього інвестиційного раунду ринкова вартість компанії зафіксується на рівні 130 млрд дол. Сам засновник Amazon планує внести 2 млрд дол. особистих коштів, тоді як ще 4 млрд дол. надійдуть від великого хедж-фонду Coatue Management. На внесення решти суми у 4 млрд дол. на ринку спостерігається високий попит з боку провідних інституційних інвесторів. Цей крок знаменує фундаментальну зміну бізнес-моделі Blue Origin, яка з моменту заснування у 2000 році фінансувалася виключно за рахунок продажу Джеффом Безосом своїх акцій Amazon.

Рішення залучити сторонній капітал було прийняте на тлі нещодавнього історичного виходу на біржу головного конкурента — компанії SpaceX Ілона Маска (Elon Musk). Минулого місяця SpaceX провела колосальне IPO, залучивши майже 86 млрд дол., що зробило її публічне розміщення найбільшим в історії, перетворило Маска на першого у світі трильйонера, а саму компанію оцінило у близько 2 трлн дол. На цьому тлі Blue Origin намагається надолужити згаяне у секторах важких ракет-носіїв, місячних посадкових модулів та супутникового інтернету, де SpaceX наразі утримує значне лідерство. Ще у травні 2026 року Безос натякав в інтерв'ю CNBC, що «настав хороший час поміркувати про майбутнє та залучити інших зовнішніх інвесторів». Раніше бізнесмен заявляв, що, на його думку, Blue Origin колись перевершить за масштабами саму імперію Amazon.

Залучення коштів відбувається у непростий для компанії період. Наприкінці травня 2026 року Blue Origin зазнала серйозної невдачі: її перспективна важка ракета New Glenn вибухнула безпосередньо на стартовому майданчику у Флориді під час проведення статичних вогневих випробувань (static hot-fire test). Зараз інженери займаються відновленням пошкодженого пускового комплексу та встановленням точних причин аномалії. Попри цей інцидент, Джефф Безос та генеральний директор Blue Origin Дейв Лімп (Dave Limp) поставили агресивну мету - повернути New Glenn до польотів до кінця 2026 року. Цей носій є критично важливим для виконання майбутніх контрактів компанії з NASA, розгортання супутникової мережі Amazon, а також зобов'язань перед комерційними клієнтами, такими як оператор супутникового зв'язку AST SpaceMobile.

Роками Джефф Безос ставився до своєї ракетної компанії як до довгострокового хобі, щорічно продаючи акції Amazon на суму близько 1–2 млрд дол. для покриття її витрат. Проте агресивний тріумф SpaceX на IPO змусив Blue Origin терміново приймати рішення. Космічний сектор став занадто капіталомістким, а швидкість масштабування тепер визначає, хто отримає багатомільярдні оборонні та наукові замовлення США на наступне десятиліття.

Оцінка у 130 млрд дол. відображає величезний аванс довіри з боку Волл-стріт, оскільки комерційні успіхи компанії поки що суттєво відстають від її ринкової вартості. На відміну від SpaceX, яка здійснює регулярні комерційні пуски Falcon 9 та активно тестує Starship, Blue Origin досі не запустила свою важку ракету-носій New Glenn в експлуатацію. Травневий вибух на космодромі у Флориді наочно продемонстрував технологічне відставання компанії. Таким чином, залучені 10 млрд дол. - це передусім фінансова «подушка безпеки», необхідна для покриття збитків від аварії, форсованої відбудови інфраструктури та фінансування місячної програми Blue Moon за контрактом NASA Artemis.

З іншого боку, цей раунд фінансування готує Blue Origin до майбутнього виходу на публічний ринок. Компанія Джеффа Безоса більше не може залишатися закритим клубом; їй потрібні прозорі ринкові механізми оцінки, щоб залучати найкращих інженерів за допомогою опціонних програм, як це робить Маск. Входження таких гігантів, як Coatue, структурує бізнес Blue Origin, накладає на менеджмент сувору фінансову дисципліну та дедлайни, яких компанії історично бракувало. Для інвесторів же це рідкісна можливість застрибнути у потяг «нової космічної економіки» на етапі, коли ринок супутникового інтернету та орбітальної логістики лише починає свій глобальний поділ.

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