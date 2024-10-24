Литва вкладе 10 млн євро в виробництво «Паляниці»

24 октября 2024 г., 8:15

0

Tweet

Міноборони повідомило, що Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво ракети-дрона «Паляниця» за прикладом «данської моделі», тобто шляхом прямого фінансування українського виробника.

Механізм фінансування виробництва обговорили під час розмови заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва та заступника міністра національної оборони Литви Моніки Корольовієнє.

«Набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані – один з пріоритетів України. Ми заохочуємо партнерів до інвестицій у наше власне виробництво далекобійної зброї. Інвестиції за прикладом "данської моделі" працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки», – зазначив заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Заступник міністра також подякував литовській стороні за лідерство в межах Коаліції розмінування та активну участь, зокрема, у Коаліції дронів.

«Литва залишається відданим партнером України. Маємо за мету ефективне надання допомоги. Інвестиції мають працювати, тому ми шукаємо найбільш практичне застосування для них», – запевнила заступник міністра національної оборони Литви Моніка Корольовієнє.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора