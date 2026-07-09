Міненерго проводить наступний етап конкурсу на будівництва 1,5 ГВт нової генерації

9 июля 2026 г., 10:25

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Комісія з проведення конкурсу затвердила конкурсну документацію для майбутніх учасників. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, комісія офіційно затвердила правила та вимоги до учасників конкурсу. Тепер потенційні інвестори матимуть 20 днів для подання своїх зауважень та пропозицій.

Конкурс передбачає введення в експлуатацію 1505 МВт нових високоманеврених генеруючих потужностей. Йдеться виключно про нові установки, які раніше не перебували в експлуатації. Їх планують побудувати у найбільш енергодефіцитних регіонах - Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській областях та місті Києві.

Як зазначив Денис Шмигаль, кожен енергооб’єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт, бути оснащеним другим рівнем захисту, забезпечувати роботу в умовах відсутності напруги у зовнішній мережі та мати гарантований строк експлуатації не менше 20 років або 100 000 годин.

Очільник Міненерго підкреслив, що держава забезпечить інвесторам механізм компенсації імовірної різниці в ціні електроенергії у пікові години - вранці та ввечері. Також опрацьовується можливість страхування воєнних ризиків щодо знищення або пошкодження обладнання через механізм дерискінгу, напрацьований Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

«Очікуємо, що весь запланований обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації та посилення енергетичної безпеки України», – додав Денис Шмигаль.

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