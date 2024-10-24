Міненерго посилює стійкість енергосистеми від кібератак

24 октября 2024 г., 10:25

0

Tweet

У Міненерго зазначають, що розвиток навичок та зміцнення кіберстійкості персоналу підприємств енергетичної галузі є надважливим. Особливо враховуючи тенденцію до зростання в Україні кількості кіберзагроз, ворожих кібератак на критично важливий паливно-енергетичний комплекс. І додатково відповідно до необхідності кіберзахисту інформаційної інфраструктури та інформаційно-комунікаційних систем.

У зв’язку з цим Міністерство енергетики ініціювало проєкт інтерактивного навчання «Основи Кібергігієни», що має на меті посилити кіберстійкість паливно-енергетичного комплексу України.

росія продовжує здійснювати цілеспрямовані дії в кіберпросторі, спрямовані на порушення конфіденційності, цілісності, доступності інформації в комунікаційних та технологічних системах.

Енергосистема України є однією з пріоритетних цілей для ворога, відтак постійно існує загроза атак з метою порушення роботи електромереж, систем розподілу та енергетичних компаній, отримання несанкціонованого доступу до відповідних ресурсів.

Саме тому в межах проєкту заплановано ознайомлення учасників з актуальними тенденціями у сфері кіберзахисту, проведення спеціалізованих поглиблених тренінгів з кібербезпеки для фахівців безпекових підрозділів та підрозділів енергетичної галузі. До участі в проєкті вже залучено біля 6000 працівників енергетичної галузі, створено 50 навчальних груп.

«Україна – перша держава в Європі за кількістю здійснюваних на неї кібератак, але навіть в цих умовах енергосистема країни продовжує стабільно працювати. Окрім героїзму наших збройних сил та енергетиків, це ще й результат постійного навчання та вдосконалення навичок наших співробітників. Здобуті знання допомагають краще захищати чутливу інформацію, раніше виявляти спроби втручання в роботу систем безпеки, забезпечувати сталий, надійний та штатний режим функціонування комунікаційних та технологічних систем», – зазначив заступник міністра енергетики Роман Андарак, коментуючи питання перспективності навчального проєкту.

Проєкт «Основи кібергігієни» реалізується в рамках Програми «Development Cooperation Partnership (DCP). Програма підтримується Посольством США в Україні та МЗС Естонії, а сам проєкт реалізується Міжнародною Кібер Академією (Україна) та «Європейською Кібербезпековою Ініціативою» (Естонія).

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора