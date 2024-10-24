 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Міненерго посилює стійкість енергосистеми від кібератак

24 октября 2024 г., 10:25
0 
 
У Міненерго зазначають, що розвиток навичок та зміцнення кіберстійкості персоналу підприємств енергетичної галузі є надважливим. Особливо враховуючи тенденцію до зростання в Україні кількості кіберзагроз, ворожих кібератак на критично важливий паливно-енергетичний комплекс. І додатково відповідно до необхідності кіберзахисту інформаційної інфраструктури та інформаційно-комунікаційних систем.
 
У зв’язку з цим Міністерство енергетики ініціювало проєкт інтерактивного навчання «Основи Кібергігієни», що має на меті посилити кіберстійкість паливно-енергетичного комплексу України.
росія продовжує здійснювати цілеспрямовані дії в кіберпросторі, спрямовані на порушення конфіденційності, цілісності, доступності інформації в комунікаційних та технологічних системах.
 
Енергосистема України є однією з пріоритетних цілей для ворога, відтак постійно існує загроза атак з метою порушення роботи електромереж, систем розподілу та енергетичних компаній, отримання несанкціонованого доступу до відповідних ресурсів.
 
Саме тому в межах проєкту заплановано ознайомлення учасників з актуальними тенденціями у сфері кіберзахисту, проведення спеціалізованих поглиблених тренінгів з кібербезпеки для фахівців безпекових підрозділів та підрозділів  енергетичної галузі. До участі в проєкті вже залучено біля 6000 працівників енергетичної галузі, створено 50 навчальних груп.
 
«Україна – перша держава в Європі за кількістю здійснюваних на неї кібератак, але навіть в цих умовах енергосистема країни продовжує стабільно працювати. Окрім героїзму наших збройних сил та енергетиків, це ще й результат постійного навчання та вдосконалення навичок наших співробітників. Здобуті знання допомагають краще захищати чутливу інформацію, раніше виявляти спроби втручання в роботу систем безпеки, забезпечувати сталий, надійний та штатний режим функціонування комунікаційних та технологічних систем», – зазначив заступник міністра енергетики Роман Андарак, коментуючи питання перспективності навчального проєкту.
 
Проєкт «Основи кібергігієни» реалізується в рамках Програми «Development Cooperation Partnership (DCP). Програма підтримується Посольством США в Україні та МЗС Естонії, а сам проєкт реалізується Міжнародною Кібер Академією (Україна) та «Європейською Кібербезпековою Ініціативою» (Естонія).

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  