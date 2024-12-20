Бурний розвиток АІ-інфраструктури веде до високого ризику дефіциту електроенергії у США

20 декабря 2024 г., 17:25

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Як повідомляє Reuters, близько половини території Сполучених Штатів може стикнутися з підвищенім ризиком дефіциту енергопостачання в наступному десятилітті, що може призвести до відключень і заходів з енергозбереження.

Про це повідомила Північноамериканська корпорація з надійності електропостачання (North American Electric Reliability Corporation, NERC) - некомерційний регулятор, який розробляє галузеві стандарти, оцінки та прогнози, зосереджені на надійності та безпеці електромереж.

Оскільки споживання електроенергії в США зростає завдяки центрам обробки даних штучного інтелекту та електрифікації будівель і транспорту, зусилля щодо збільшення виробництва електроенергії виявилися недостатніми, що призвело до посилення дисбалансу між попитом і пропозицією, йдеться в щорічній довгостроковій оцінці надійності, опублікованій NERC.

«Ми спостерігаємо зростання попиту, якого не бачили десятиліттями, - зазначив Джон Моура (John Moura), директор департаменту оцінки надійності та аналізу ефективності НКРЕКП. - Наша інфраструктура розбудовується недостатньо швидко, щоб встигати за зростаючим попитом».

Midcontinent Independent System Operator, яка управляє електромережею в 15 штатах, піддається високому ризику дефіциту навіть у звичайні періоди пікового попиту, заявили в NERC.

Серед інших операторів мереж, які мають підвищений ризик виникнення дефіциту електроенергії під час екстремальної спеки або холоду, - PJM Interconnection, ISO New England, оператори Техасу та Каліфорнії. Частини північного заходу, північного сходу, південного сходу та середнього заходу були в кращому становищі, щоб підтримувати світло в довгостроковій перспективі, зазначили в НКРЕ.

Прискорене зростання попиту на електроенергію спричинило появу районів з високим та підвищеним ризиком, а також заплановане виведення з експлуатації електростанцій, що працюють на викопному паливі, які можуть вийти з ладу до того, як з'являться нові джерела постачання електроенергії.

НКРЕ встановила, що існує ймовірність підтвердженого виведення 78 гігават генерації з обігу, і ще 37 гігават до 2034 року.

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